關稅重壓 經長喊話挺企業 明年補助近300億

聯合報／ 記者陳儷方／台北報導

台美關稅談判牽動產業布局，經濟部長龔明鑫表示，因應國際變局，經濟部的任務就是確保企業「金流訂單不能斷」，明年編列一五六億元預算加碼協助大企業研發布局、一四三億元加碼協助中小微企業。針對美國以關稅措施促使產業海外布局，引發產業外流疑慮，龔明鑫說，企業海外投資有投審會的把關，反而可視為企業能量的延伸。

龔明鑫昨舉行上任後首次媒體茶敘，針對台美關稅談判進度，龔明鑫說，台美關稅主談人是行政院副院長鄭麗君及行政院經貿辦公室，經濟部不便談論談判內容及進度，但經濟部會積極扮演輔助角色，給予最大支援。

龔明鑫指出，除了談判實質內容，經濟部已就業界提出的海外科學園區構想展開協助，電電公會初步鎖定墨西哥、波蘭、印度及菲律賓等市場，經濟部貿易署已與公會溝通，將分工合作推動。

龔明鑫說，經濟部已在捷克、日本、美國設立台灣貿易投資中心，並持續推動策略性布局，捷克可作為中東歐樞紐，日本與台灣貿易及投資往來本來就密切，德國德勒斯登則是半導體重鎮；至於美國，台積電與ＡＩ伺服器業者早在關稅談判前就已進行規畫，經濟部將協助台商海外落地，並與台灣產業鏈緊密連結。

針對外界憂心台商積極海外投資等同產業外移，龔明鑫說，如果產生外移現象，經濟部也會有配套措施因應，投審會對於企業海外投資均有審議把關，但現在情況並非如此。

二三二條款調查出爐後產業是否受重創，龔明鑫說，今年SEMICON Taiwan半導體展時，業者早在十五、廿年前就布局，「機會永遠是留給準備好的人，台灣有充分準備」。

