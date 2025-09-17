一個時代的結束…總統府前資政丁懋時逝世 享壽99歲

總統府前資政丁懋時前天逝世，享壽九十九歲。丁懋時曾在已故總統蔣經國執政時擔任行政院新聞局長，李登輝執政時擔任駐美代表、外交部長、國安會秘書長及總統府秘書長。一九九六年台海危機期間，曾與時任白宮國家安全副顧問柏格在紐約對話，討論如何解決危機，開啟美國與中華民國斷交後，兩國最高層級的官員對話。

「丁公走了，這是一個時代的結束。」國民黨副主席夏立言昨受訪表示，丁懋時是備受敬重的外交與國安事務前輩，追隨丁懋時多年的前外交部次長鄭文華告訴他，臥病多年的丁懋時前天辭世，夫人史美暢與子女也隨侍在側。

二○一五年十二月，曾任美國柯林頓政府白宮國家安全顧問的柏格過世，丁懋時首次接受聯合晚報訪問，回顧台海危機時，和柏格的互動，及兩國終於建立高層對話的過程。

柏格在一九九六年台海危機期間，銜命與丁懋時在紐約對話，討論如何解決危機，開啟中美斷交後，兩國最高層級的官員對話，並建立兩國國安高層大約半年一會的定期機制。

這項絕對機密的高層會談，行程由美方安排，政府高層只有李總統與副總統連戰知情。一到紐約，美方有人接機，直赴會談飯店。丁懋時受訪時說，他們在紐約待兩天，與柏格會談那一天從上午十一時起，大約談了四個小時。

「當天主要交換對台海緊張局勢的看法，談得很愉快。」丁懋時回憶，柏格自己筆記，談話用字極謹慎，「美方真誠關心台海安全，也透露美方對台海的危機，會採取行動」。

丁柏會談前幾天，另一場美國與中共的會談在白宮舉行；美方警告中共不得在台海生事。丁懋時說，柏格向他明示，為台海和平，美國很快會採取行動；後來柯林頓總統批准派遣兩支航空母艦戰鬥群至台海，平息了台海危機。

