「1996台海危機期間 開啟台美高層對話」前資政丁懋時辭世 享耆壽99歲

總統府前資政丁懋時15日逝世，享耆壽99歲。丁懋時曾在已故總統蔣經國執政時擔任行政院新聞局長，李登輝執政時擔任駐美代表、外交部長、國安會秘書長及總統府秘書長。1996年台海危機期間，曾與時任白宮國家安全副顧問柏格在紐約對話，討論如何解決危機，開啟美國與中華民國斷交後，兩國最高層級的官員對話。

丁懋時是資深外交官，歷任駐盧安達、薩伊、韓國大使與駐美代表，行事謹慎低調，卸任公職後多年未接受媒體訪問。李登輝執政時期，丁是外交及兩岸事務方面非常倚重的高層決策幕僚。1995年6月，丁懋時以國安會秘書長身分隨李登輝訪問美國。

2015年12月，曾任美國柯林頓政府白宮國家安全顧問的柏格過世，丁懋時得知後，深感難過與哀悼，打破沉默首次接受聯合晚報訪問，回顧台海危機時，和柏格的互動，及兩國終於建立高層對話的過程。

柏格在1996年台海危機期間，銜命與丁懋時在紐約對話，討論如何解決危機，開啟中美斷交後，兩國最高層級的官員對話，並建立兩國國安高層大約半年一會的定期機制。

1996年3月起的台海危機造成區域局勢緊張，丁懋時5月5日在東京與日本官房長官梶山靜六會談。一回到家中，發現答錄機中有一則英語留言。

「留言來自白宮戰情室(Situation Room)，請我到紐約一趟，但必須絕對保密。」丁懋時說，事出突然，且不能確定留言的真偽，他決定暫不行動；幾天後，當時的美國在台協會(AIT)台北辦事處處長貝霖主動求見，證實這則留言確實來自白宮高層，丁懋時要求貝霖給他1封密信，據以向李總統報告。

這項屬於絕對機密的高層會談，行程由美方安排，政府高層只有李總統與副總統連戰知情。一到紐約，美方有人接機、安排通關，直赴會談的飯店。丁懋時受訪時說，他們在紐約待了兩天，與柏格會談那一天從上午11時起，大約談了4個小時。

「當天主要交換對台海緊張局勢的看法，談得很愉快。」丁懋時回憶，柏格自己筆記，談話用字極謹慎，「美方真誠關心台海安全，也透露美方對台海的危機，會採取行動」。

在「丁柏會談」前幾天，另一場美國與中共的國安高層會談已在白宮舉行；當時白宮國家安全顧問雷克接見中共國務院外事辦公室主任劉華秋，警告中共不得在台海生事，否則美國將依台灣關係法，採取行動。

丁懋時說，柏格當時向他明示，為了台海和平，美國很快就將採取行動，但未言明是何種行動；後來證實，柯林頓總統批准派遣兩支航空母艦戰鬥群至台海，平息了台海危機。

