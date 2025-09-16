蕭副總統提蔣宋美齡 一生致力守護台灣與中華民國

副總統蕭美琴今天出席台北國際婦女協會活動表示，與蔣宋美齡雖來自不同時代、不同政黨，但都是基督徒，蔣宋美齡一生致力守護台灣與中華民國，抵抗中國共產黨的併吞企圖，並積極推動國際合作，為台灣與世界各民主國家維持長久夥伴關係奠定基礎。

蕭副總統上午出席台北國際婦女協會75屆週年慶祝暨9月份會員大會，她以英文致詞，首先對於「台北國際婦女協會75屆週年慶」表達慶賀之意，並提到，該協會是台灣少有能延續75年歷史的非政府組織，並在台灣現代政治、社會與經濟變遷中持續成長茁壯。

副總統說，協會是由一群熱心投入的女性所組成，致力透過「友誼、教育和慈善」3大支柱改善社會，多年來持續努力，推動讓台灣更好的計畫，在公益慈善上做出貢獻，也透過籌辦各式講座及活動，不斷追求自我成長，讓成員能相互學習、共同茁壯，推動社會進步。副總統對此表達肯定與感謝。

她並說，協會不只展現台灣熱情好客的精神，更成為許多女性駐台外交官及其家人的溫暖依靠，給予友誼與關懷，讓人留下深刻印象並建立長久情誼。許多曾在職涯或人生不同階段來過台北的女性，都永遠記得台灣是個能讓女性發揮想法、貢獻社會，並能建立長久情誼與夥伴關係的地方。

副總統提到，故總統蔣介石夫人蔣宋美齡是協會非常傑出的榮譽會長，彼此雖然來自不同時代、屬於不同政黨，但也有些共同之處。她與蔣宋美齡都是基督徒，蔣宋美齡一生致力守護台灣與中華民國，抵抗中國共產黨的併吞企圖，並積極推動國際合作，特別是台美關係，支持共同維護自由、幸福與台灣人民繁榮的願景，蔣宋美齡的奉獻與努力，也為台灣與世界各民主國家維持長久夥伴關係奠定基礎。

副總統相信大家都有同樣信念，將持續推動友誼與自由，並將對於家庭與家園的關懷精神，延伸至社群、公共領域及國際社會。

副總統表示，隨著越來越多國際女性選擇來台生活與工作，期盼協會能持續茁壯，成為大家的交流平台以及永續的友誼基石，讓台北成為連結世界的窗口。

包括台北市國際婦女協會會長周郁萍、台北國際婦女協會教育基金會董事長陳蘭馨、聖文森及格瑞那丁駐台大使柏安卓（Andrea Clare Bowman）等人都出席這項活動。

商品推薦