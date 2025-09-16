聽新聞
副總統見法國參院訪團 盼共同應對地緣政治變動挑戰
副總統蕭美琴今天下午接見「法國參議院友台小組正式代表團」，感謝法國在國際場域多次重申台海和平穩定的重要性，並立法支持印太自由航行權，盼民主自由陣營共同應對全球貿易、地緣政治變動的挑戰。
總統府發布新聞稿，蕭副總統致詞表示，非常榮幸在總統府歡迎法國參議院友台小組，雖然法國與台灣一樣，國內政黨競爭激烈，但跨黨派參議員都能共同為深化台法關係而努力，令人感到欣慰。
副總統指出，台法關係近年來有許多進展與突破，台灣對法國的投資及各項科技領域的合作也持續增加，感謝訪團議員們在經濟、文化、教育、安全、科技等各領域全方位的支持。
蕭副總統感謝法國政府多次在國際高峰會、G7或近期與英國的雙邊會議上，重申台海和平穩定的重要性；也感謝法國國會立法支持印太自由航行權，相信是國際社會對於全球和平穩定的秩序及航行自由權非常重要的一項宣示。
她提到，台灣與法國共同作為熱愛自由、民主的國家，在面臨全球貿易或地緣政治秩序巨大變動及挑戰的當下，民主自由陣營更需要站在一起來應對。
