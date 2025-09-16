副總統：出口產值首度超越南韓 是台灣產業努力成果

快訊

中央社／ 台北16日電

副總統蕭美琴今天表示，前兩週台灣股市屢創新高，8月出口產值更首度超越韓國，是台灣產業長期努力的成果；政府希望打造均衡台灣的產業環境，期盼未來共同努力壯大台灣。

總統府晚間發布新聞稿指出，蕭副總統下午接見「第21屆台灣金根獎」獲獎廠商。

副總統致詞表示，台灣金根獎獲獎廠商都是立足台灣、布局全球，在各行各業成功的企業家，能在激烈的競爭中脫穎而出，非常不容易。尤其現在全球貿易環境產生許多變化，貿易體系也正在改變，關稅及產能過剩等因素更帶來許多新的挑戰。此外，AI新興科技及下一個世代勞動人口結構改變也對產業帶來影響，都讓台灣產業環境充滿新的不確定因素。

蕭副總統提到，前兩週台灣股市屢創新高，8月出口產值更首度超越韓國，是台灣產業長期努力的成果，也對國際貿易深具貢獻。面對各式挑戰，台灣仍有部分產業需要政府進一步協助，因此經濟部、國發會等相關部會也針對產業輔導與協助，提出各項韌性預算，希望未來在推動過程中能夠得到大家的支持。

副總統強調，政府希望打造均衡台灣的產業環境，讓北、中、南、東部，以及百工百業都能均衡發展。除了半導體與科技產業，生技、金融服務、醫療等領域也能藉由AI等先進技術帶來新機會，進一步與世界接軌。

最後，副總統再次感謝台灣金根獎獲獎廠商長期以來對經濟產業及科技發展的努力與貢獻，期盼未來與政府一起努力均衡台灣、壯大台灣，相信強大的台灣定能對世界繁榮發展做出貢獻。

