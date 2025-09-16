台鹽綠能弊案調查官洩密遭起訴 黃國昌：南檢鋸箭偵辦遇權貴軟腳

台南地檢署偵辦台鹽綠能弊案，民眾黨立法院黨團總召黃國昌今天說，台南市調處調查官林家齊洩密綠營權貴，形同讓台綠高層有半年以上的時間「處理」即將到來的偵查，然而南檢再次鋸箭式偵辦，遇到綠營權貴就軟腳，徒留更多綠能貪腐讓全民埋單。

調查局台南市調處調查官林家齊去年立案調查台鹽綠能不法事證，涉及藉由權限查詢台鹽綠能內部交易關係人身分證字號、董監事歷史紀錄、大額交易紀錄等個資，交給台綠前總經理黃姓女秘書，台南地檢署昨天依照洩密等罪起訴林、黃女等三人。

黃國昌晚間在臉書發文指出，823核三重啟公投，台灣人民用選票導正民進黨錯誤的能源政策，兩大關鍵除了希望有低碳穩定的供電，還有民進黨執政9年多的綠電弊案叢生，台南地檢署起訴調查員洩密案，無獨有偶弊案又再次涉及綠營權貴，也再一次跟台鹽綠能有關。

黃國昌說明，他從2023年就不斷追蹤台鹽綠能弊案，然而民進黨一路包庇，經濟部前部長王美花公然替人事酬庸背書，根本不想也不敢解決「綠營權貴盤據台鹽綠能」內部貪腐叢生的弊端，其中資本額3.7億元早已全部虧光，截至2025年第二季還在持續虧損，「虧都納稅人，賺都綠營自己人」，正是台鹽綠能成立以來的最佳寫照。

黃國昌指出，去年10月，台南地檢署終於針對台鹽綠能前董事長陳啟昱、台鹽綠能前總經理蘇坤煌等人發動搜索，然而台南地方法院在聲押後竟當庭釋放陳啟昱，導致陳啟昱在外跑了超過1個月才投案，至今無人負責。

黃國昌表示，豈料調查員承辦台鹽綠能弊案時，竟然將偵查資料存在隨身碟內，然後提供台鹽綠能總經理秘書黃語涵，總經理特助陳文龍再以手機翻拍外傳，形同在去年10月全案收網以前，台鹽綠能高層有超過半年以上的時間，能夠好整以暇地「處理」即將到來的偵查。

黃國昌說，從陳啟昱在外面跑了1個月，再到調查員的「精準洩密」，綠營權貴有恃無恐地分食綠電大餅，正是因為背後有民進黨派系在罩，同時司法還可以「高度」禮遇，答案已經非常明顯，然而發生這麼多光怪陸離的醜事，台南地檢署又再次鋸箭式偵辦。

黃國昌質疑，面對此等嚴重的弊案，是誰指示調查員這麼做、當中是否存在對價、洩密後吳博鑫知情與否，這些問題通通都沒有調查，「司法第N次遇到綠營權貴就軟腳，徒留更多綠能貪腐讓全民埋單。」

