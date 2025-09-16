徐國勇指「台灣地位未定才正確」 藍：要否認中華民國擁有台灣主權？
美國在台協會（AIT）日前指出，包括「開羅宣言」、「波茲坦宣言」及「舊金山和約」等文件均未決定台灣最終政治地位，引發討論。民進黨秘書長徐國勇說，近日國民黨人士的批評是錯誤的。國民黨反問，徐國勇要代表民進黨，否認中華民國擁有台灣的主權嗎？
國民黨指出，台灣主權歸屬中華民國毫無疑義，尤其是二戰後期及戰後的文件，均已確認並以法律實踐將台灣、澎湖及其附屬島嶼（包括釣魚台列嶼）歸還中華民國，此些史實，斑斑可考。
徐國勇表示，國民黨人士批評美國在台協會（AIT）所持「台灣地位未定」說話，對國際法是錯誤解讀，當年的「中美共同防禦條約」是為了防止共產黨擴張所簽定軍事同盟概念，無涉領土主權歸屬。
徐國勇指出，「聯合國大會2758號決議」僅處理中國代表權的問題，並將「蔣介石政權」逐出聯合國，因此近日國民黨人士的批評是錯誤的，AIT提到台灣地位未定的說法，與美國國務院的回覆，才是正確的。
國民黨發言人楊智伃說，台灣主權在中華民國，是歷史不爭的事實，現在徐國勇當上民進黨秘書長，成為了賴清德總統的傳人？大罷免大失敗之後不知反省，繼續搞意識形態？
楊智伃說，國民黨只問，徐國勇要代表民進黨否認中華民國擁有台灣的主權嗎？「要確定喔？賴清德現在是中華民國總統嗎？」
👉823重啟核三公投併第二波罷免
▪ 藍委7仙過海 重啟核三未通過！823罷免併公投開票結果看這裡
▪ 823公投併罷免落幕！重啟核三未通過、藍委7仙過海 圖解各地支持度消長
▪ 談話全文／大罷免遭完封 賴總統：已請卓榮泰留任「啟動必要人事改組」
▪ 圖解726／支持度消長、投票率 726罷免細節全在這
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言