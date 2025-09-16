快訊

每兩天後悔一次…食品廠經理棄百萬年薪換跑道 遇殘酷現實崩潰

對抗川普專業戶？美中第4輪貿易談判 紐時揭大陸3招數得以「不低頭」

要求日本驅逐我駐丹麥代表遭拒…中共大使憤而離場 外交部說話了

徐國勇指「台灣地位未定才正確」 藍：要否認中華民國擁有台灣主權？

聯合報／ 記者鄭媁／台北即時報導
民進黨秘書長徐國勇。圖／聯合報系資料照片
民進黨秘書長徐國勇。圖／聯合報系資料照片

美國在台協會AIT）日前指出，包括「開羅宣言」、「波茲坦宣言」及「舊金山和約」等文件均未決定台灣最終政治地位，引發討論。民進黨秘書長徐國勇說，近日國民黨人士的批評是錯誤的。國民黨反問，徐國勇要代表民進黨，否認中華民國擁有台灣的主權嗎？

國民黨指出，台灣主權歸屬中華民國毫無疑義，尤其是二戰後期及戰後的文件，均已確認並以法律實踐將台灣、澎湖及其附屬島嶼（包括釣魚台列嶼）歸還中華民國，此些史實，斑斑可考。

徐國勇表示，國民黨人士批評美國在台協會（AIT）所持「台灣地位未定」說話，對國際法是錯誤解讀，當年的「中美共同防禦條約」是為了防止共產黨擴張所簽定軍事同盟概念，無涉領土主權歸屬。

徐國勇指出，「聯合國大會2758號決議」僅處理中國代表權的問題，並將「蔣介石政權」逐出聯合國，因此近日國民黨人士的批評是錯誤的，AIT提到台灣地位未定的說法，與美國國務院的回覆，才是正確的。

國民黨發言人楊智伃說，台灣主權在中華民國，是歷史不爭的事實，現在徐國勇當上民進黨秘書長，成為了賴清德總統的傳人？大罷免大失敗之後不知反省，繼續搞意識形態？

楊智伃說，國民黨只問，徐國勇要代表民進黨否認中華民國擁有台灣的主權嗎？「要確定喔？賴清德現在是中華民國總統嗎？」

AIT 國民黨 徐國勇 楊智伃 中華民國 美國在台協會

延伸閱讀

徐國勇：中美共同防禦條約是軍事同盟 無涉領土主權歸屬

黃國昌被嗆...民眾黨：徐國勇恐嚇人民 綠執政日子恐怕不久了

【重磅快評】去總統府報告黨務 徐國勇不演了？

徐國勇：黃國昌走讀勒警不甩北市警傳喚 是看不起蔣萬安

相關新聞

2025縣市長滿意度出爐！綠營4席退步 黃偉哲首度掉入衝刺組現警訊

《天下雜誌》今天發布2025年縣市長施政滿意度調查。調查顯示，綠營縣市長普遍退步，綠營 5 席縣市長除了翁章梁維持平盤...

要求日本驅逐我駐丹麥代表遭拒…中共大使憤而離場 外交部說話了

日本駐丹麥大使館今年2月舉辦天皇生日酒會，傳出中國大陸駐丹麥大使王雪峰要求日方驅逐我駐丹麥代表鄭榮俊，但遭日方及丹麥方面...

高嘉瑜回鍋選議員？ 游淑慧嘆入錯黨挺錯人「也是可憐人」

民進黨前立委高嘉瑜表態「原則上應該是會選2026，但選什麼？大家拭目以待。」國民黨港湖選區議員游淑慧今天說，對於高嘉瑜若...

賴清德聲望32.7%再創新低 羅智強轟：內閣改組換人沒換腦

台灣民意基金會今公布最新民調，僅32.7%贊同賴清德總統處理國家大事的方式，57.8%不贊同，賴總統聲望創下任內歷史新低...

徐國勇「台灣地位未定才正確」藍：要否認中華民國擁有台灣主權？

美國在台協會（AIT）日前指出，包括「開羅宣言」、「波茲坦宣言」及「舊金山和約」等文件均未決定台灣最終政治地位，引發討論...

美提「台灣地位未定論」 趙少康：台灣地位80年前已確定

美國在台協會（AIT）與美國國務院這兩天先後表態支持「台灣地位未定論」，國務院批評中國扭曲二戰文件，以脅迫、征服台灣。中...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。