徐國勇指「台灣地位未定才正確」 藍：要否認中華民國擁有台灣主權？

美國在台協會（AIT）日前指出，包括「開羅宣言」、「波茲坦宣言」及「舊金山和約」等文件均未決定台灣最終政治地位，引發討論。民進黨秘書長徐國勇說，近日國民黨人士的批評是錯誤的。國民黨反問，徐國勇要代表民進黨，否認中華民國擁有台灣的主權嗎？

國民黨指出，台灣主權歸屬中華民國毫無疑義，尤其是二戰後期及戰後的文件，均已確認並以法律實踐將台灣、澎湖及其附屬島嶼（包括釣魚台列嶼）歸還中華民國，此些史實，斑斑可考。

徐國勇表示，國民黨人士批評美國在台協會（AIT）所持「台灣地位未定」說話，對國際法是錯誤解讀，當年的「中美共同防禦條約」是為了防止共產黨擴張所簽定軍事同盟概念，無涉領土主權歸屬。

徐國勇指出，「聯合國大會2758號決議」僅處理中國代表權的問題，並將「蔣介石政權」逐出聯合國，因此近日國民黨人士的批評是錯誤的，AIT提到台灣地位未定的說法，與美國國務院的回覆，才是正確的。

國民黨發言人楊智伃說，台灣主權在中華民國，是歷史不爭的事實，現在徐國勇當上民進黨秘書長，成為了賴清德總統的傳人？大罷免大失敗之後不知反省，繼續搞意識形態？

楊智伃說，國民黨只問，徐國勇要代表民進黨否認中華民國擁有台灣的主權嗎？「要確定喔？賴清德現在是中華民國總統嗎？」

