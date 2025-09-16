賴清德聲望32.7%再創新低 羅智強轟：內閣改組換人沒換腦
台灣民意基金會今公布最新民調，僅32.7%贊同賴清德總統處理國家大事的方式，57.8%不贊同，賴總統聲望創下任內歷史新低。國民黨團書記長羅智強說，民進黨政府這次改組只是換人，沒換腦袋，實質上根本沒有改變，且大罷免製造對立跟仇恨，要弭平傷害不是改組就能解決的。
羅說，從民調來看民進黨政府這次改組，只是換人沒有換腦袋，基本上仍是走賴清德路線，實質上根本沒有改變。從之前民進黨發起大罷免，後來大罷免大失敗，就知道人民已經對賴政府失去信任。且大罷免製造社會對立和仇恨，已經對社會造成傷害，要弭平這樣的傷害，恐怕不是改組就能解決的。
羅智強也強調，從民調來看，相信「下架賴清德」這句話，現在已經深深地刻在人民的心目中。
立委葉元之也說，賴內閣改組是換湯不換藥，說自己是戰犯卻也沒有負責，只會怪給黑天鵝「人民要政府幹嘛？」 民進黨上下看不出要改變、不知自己問題出在哪，還以為是宣傳不夠力，根本搞錯方向，民調一蹶不振很正常，畢竟沒有提出讓人民有感的政策。
