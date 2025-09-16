韓國瑜接見法國友台小組訪團 盼持續深化雙邊合作

立法院長韓國瑜16日在「台灣與法國國會友好協會」會長林楚茵委員、國民黨陳永康委員、國際事務處林晨富處長等人陪同下，接見及款宴「法國參議院友台小組訪團」特瑪（Rachid Temal）副主席等一行7人，外交部葛葆萱常務次長、歐洲司陳明杰副司長、「法國在台協會」陸明莉（Cléa Le Cardeur）副主任、葉文頌（Vincent Yanelle）新聞處長暨政治主任等亦隨行陪同。

韓國瑜致詞表示，「法國」之「法」字蘊含法律、公平、規範與治理之意，表現對法國之高度肯定及讚賞；此外，法國政治思想對中華民國亦影響深遠，如孟德斯鳩之「三權分立」思想對全世界影響深遠，亦帶給我國憲法諸多啟示。

韓國瑜認為，若無法國，今日西方文明之璀璨成果將相對黯淡，盼往後台法在多元層次上擁有更多交流。

訪團團長、友台小組副主席特瑪表示，訪團成員亦來自不同黨派，不僅呈現法國多元政治，亦展現法國國會跨黨派對民主台灣的支持，此行訪台除展現出對法國參議院對國會會外交之重視外，亦期盼加強兩國在文化、科學、經濟及社會韌性等領域之交流。

雙方互贈紀念品後，午宴隨即展開，席間雙方持續就共同關心議題進行深度交流。

韓國瑜表示，台灣不只擁有先進之半導體製造技術及具國際競爭力之完整產業聚落，在生物科技方面亦高度發展，盼未來台法在此領域亦能拓展更多合作契機，共同創造潛力無窮之商業機會。

特瑪說，會將此意見帶回法國轉達相關行政部門，相信有許多法國藥廠及研究機構對此項雙邊合作抱持高度興趣。

林楚茵表示，她今早甫自法國及其他歐洲國家訪問返國，很高興能與訪團成員賈道雍（Yannick Jadot）議員及裴玖（Philippe Péjo）執行秘書相隔幾天在台北再次見面，並再度歡迎訪團蒞臨台灣。

林楚茵提到，特瑪稱呼她為「香檳女士」，因2022年立法院通過她所推動將法國香檳之關稅調降為與紅白酒相同之10%，以回應法國對台灣堅定的國際支持。

林楚茵也說，近日在台北舉行之台灣半導體展（SEMICON Taiwan）有許多法國廠商參與，未來我國富士康公司也將提高對法投資，相信有助深化台法經貿合作及雙向投資。

陳永康則代表外交及國防委員會、國民黨團表達對訪團的誠摯歡迎，並感謝法國長期對印太區域安全之關注及支持民主台灣。過去他曾數度訪問法國，雖多為採購軍備及談論國防相關議題，然仍深刻感受到法國深厚之歷史及文化底蘊，未來盼台法亦能深化教育交流，增進相互瞭解與友誼。

台法雙方另就台灣半導體展、生物科技發展、體育交流、台法政治現況、立法院運作及預算審查、俄烏戰爭對台之影響、印太安全、台海局勢，以及社群媒體對錯假訊息傳播的影響等議題廣泛交換意見。

