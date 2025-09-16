快訊

每兩天後悔一次！食品廠經理棄百萬年薪換跑道 遇殘酷現實崩潰

對抗川普專業戶？美中第4輪貿易談判 紐時揭大陸3招數得以「不低頭」

要求日本驅逐我駐丹麥代表遭拒…中共大使憤而離場 外交部說話了

美提「台灣地位未定論」 趙少康：台灣地位80年前已確定

聯合報／ 記者鄭媁／台北即時報導
資深媒體人趙少康。記者林伯東／攝影
資深媒體人趙少康。記者林伯東／攝影

美國在台協會AIT）與美國國務院這兩天先後表態支持「台灣地位未定論」，國務院批評中國扭曲二戰文件，以脅迫、征服台灣。中廣前董事長趙少康說，台灣地位當然定了，台灣主權是還給中華民國，當時的中國就是中華民國，民進黨否認中國，是自己把自己毀了。

趙少康指出，民進黨早就提出「台灣地位未定論」，一直沒成為主流意見，但這幾年隨著美國與中國敵對加劇，在外交、經濟各領域角力，加上今年紀念抗戰勝利80周年的活動出籠，才讓「台灣地位未定論」受到討論。

趙少康強調，台灣地位當然定了，台灣主權是還給中華民國，當時的中國就是中華民國，民進黨否認中國，是自己把自己毀了。「二戰時期沒有中華人民共和國，就是中華民國。」

趙少康說，「馬關條約」把台灣割讓給日本，二戰勝利後，開羅宣言、波茨坦公告、舊金山和約以及日本降伏文書都已經確認，將日本竊取的東北四省、台灣、澎湖及釣魚台歸還中華民國。

趙少康說，80年前，中華人民共和國根本不存在，台澎金馬當然是歸還給中華民國，而不是屬於中華人民共和國。民進黨為了搞台獨，否認中華民國存在，才是導致國家主權受到傷害的根本問題。

AIT 二戰 趙少康 民進黨 中華民國 美國在台協會

延伸閱讀

國民黨主席最新民調鄭麗文領先郝龍斌緊追 但都不敵他

黨主席選舉領表…與郝龍斌誰參選？趙少康：今明2天民調

拚黨主席輸傅崐萁改趙少康上陣？ 郝龍斌：我倆定有一人參選

清潔隊員送回收電鍋給拾荒婦被起訴 趙少康：環境部應表揚

相關新聞

2025縣市長滿意度出爐！綠營4席退步 黃偉哲首度掉入衝刺組現警訊

《天下雜誌》今天發布2025年縣市長施政滿意度調查。調查顯示，綠營縣市長普遍退步，綠營 5 席縣市長除了翁章梁維持平盤...

要求日本驅逐我駐丹麥代表遭拒…中共大使憤而離場 外交部說話了

日本駐丹麥大使館今年2月舉辦天皇生日酒會，傳出中國大陸駐丹麥大使王雪峰要求日方驅逐我駐丹麥代表鄭榮俊，但遭日方及丹麥方面...

高嘉瑜回鍋選議員？ 游淑慧嘆入錯黨挺錯人「也是可憐人」

民進黨前立委高嘉瑜表態「原則上應該是會選2026，但選什麼？大家拭目以待。」國民黨港湖選區議員游淑慧今天說，對於高嘉瑜若...

賴清德聲望32.7%再創新低 羅智強轟：內閣改組換人沒換腦

台灣民意基金會今公布最新民調，僅32.7%贊同賴清德總統處理國家大事的方式，57.8%不贊同，賴總統聲望創下任內歷史新低...

徐國勇指「台灣地位未定才正確」 藍：要否認中華民國擁有台灣主權？

美國在台協會（AIT）日前指出，包括「開羅宣言」、「波茲坦宣言」及「舊金山和約」等文件均未決定台灣最終政治地位，引發討論...

美提「台灣地位未定論」 趙少康：台灣地位80年前已確定

美國在台協會（AIT）與美國國務院這兩天先後表態支持「台灣地位未定論」，國務院批評中國扭曲二戰文件，以脅迫、征服台灣。中...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。