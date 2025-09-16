美提「台灣地位未定論」 趙少康：台灣地位80年前已確定
美國在台協會（AIT）與美國國務院這兩天先後表態支持「台灣地位未定論」，國務院批評中國扭曲二戰文件，以脅迫、征服台灣。中廣前董事長趙少康說，台灣地位當然定了，台灣主權是還給中華民國，當時的中國就是中華民國，民進黨否認中國，是自己把自己毀了。
趙少康指出，民進黨早就提出「台灣地位未定論」，一直沒成為主流意見，但這幾年隨著美國與中國敵對加劇，在外交、經濟各領域角力，加上今年紀念抗戰勝利80周年的活動出籠，才讓「台灣地位未定論」受到討論。
趙少康強調，台灣地位當然定了，台灣主權是還給中華民國，當時的中國就是中華民國，民進黨否認中國，是自己把自己毀了。「二戰時期沒有中華人民共和國，就是中華民國。」
趙少康說，「馬關條約」把台灣割讓給日本，二戰勝利後，開羅宣言、波茨坦公告、舊金山和約以及日本降伏文書都已經確認，將日本竊取的東北四省、台灣、澎湖及釣魚台歸還中華民國。
趙少康說，80年前，中華人民共和國根本不存在，台澎金馬當然是歸還給中華民國，而不是屬於中華人民共和國。民進黨為了搞台獨，否認中華民國存在，才是導致國家主權受到傷害的根本問題。
