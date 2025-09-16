2025縣市長滿意度出爐！綠營4席退步 黃偉哲首度掉入衝刺組現警訊

《天下雜誌》今天發布2025年縣市長施政滿意度調查。調查顯示，綠營縣市長普遍退步，綠營5席縣市長除了翁章梁維持平盤蟬聯冠軍，屏東縣長周春米、高雄市長陳其邁、澎湖縣長陳光復、台南市長黃偉哲的成績均退步。陳其邁滿意度仍是六都第一，但黃偉哲首度掉入衝刺組，對長期在台南執政的綠營是一警訊。

相較於綠營普遍退步，大台北生活圈的4席藍營市長均有小幅進步，桃園市長張善政持續在佳等組推進，距離優等組僅一步之遙，台北市長蔣萬安首度進入佳等組，新北市長侯友宜也略有回升，僅剩基隆市長謝國樑留在衝刺組。

就整體成績而言，農業縣表現持續耀眼。儘管雲嘉南地區在民調期間遇到當地史上最嚴重的風災，嘉義縣長翁章梁、嘉義市長黃敏惠、雲林縣長張麗善仍位居標竿組翁章梁更蟬聯首位。

調查指出，被視為藍營角逐2028年總統熱門人選的台中市長盧秀燕，在2023年《天下》縣市調查拿下第七名後，已連續兩年小幅退步。而連兩屆拿下縣市長選舉最高得票率的花蓮縣長徐榛蔚，今年退步最多。

徐榛蔚首次進入《天下》縣市長施政滿意度調查時位居標竿組，成績長期趨勢卻往下走，此次一舉掉到衝刺組。天下雜誌分析，原因在於經歷去年大震，當地民生、觀光仍有待振興。

《天下》從 2003 年開始，每年都會進行縣市調查，分為兩大部份:分別是「縣市長施政滿意度調查」和「永續幸福城市大調查」。「縣市長施政滿意度調查」為一結合民意調查與專家評比的施政滿意度排行。今年的調查架構為民意調查佔90%、專家評比結果佔10%。電訪成功樣本數為14764位，專家評比為770份問卷調查。

