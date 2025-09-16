快訊

徐國勇：中美共同防禦條約是軍事同盟 無涉領土主權歸屬

聯合報／ 記者蔡晉宇／台北即時報導
民進黨秘書長徐國勇。圖／聯合報系資料照片
民進黨秘書長徐國勇。圖／聯合報系資料照片

民進黨秘書長徐國勇今天在直播節目「午青LIVE」表示，國民黨人士批評美國在台協會AIT）所持「台灣地位未定」說話，對國際法是錯誤解讀，當年的「中美共同防禦條約」是為了防止共產黨擴張所簽定軍事同盟概念，無涉領土主權歸屬，從AIT說明及國務院的回應，明確駁斥國民黨立論的謬誤。

徐國勇指出，1945年日本投降時，同盟國最高統帥五星上將美國麥克阿瑟將軍發布「戰區第一號命令」，命令中國戰區統帥蔣介石「代表同盟國」接收台灣，這並不代表台灣回歸中國，而是日本放棄台灣主權後，台灣主權未定。1949年，蔣介石已辭去總統職務，李宗仁繼任總統，來台灣時已不具有總統身分，後來藉中華民國憲法「復行視事」，實施威權統治。

徐國勇說，韓戰爆發後，美國擔心台灣與東南亞各國被共產黨併吞，開始與各國及地區「實際領導人」簽訂共同防禦條約，是「軍事同盟」概念，無涉領土主權歸屬，後來台美斷交後就廢止了「中美共同防禦條約」，這也證明條約無涉台灣主權。

徐國勇重申，「聯合國大會2758號決議」僅處理中國代表權的問題，並將「蔣介石政權」逐出聯合國，因此近日國民黨人士的批評是錯誤的，AIT提到台灣地位未定的說法，與美國國務院的回覆，才是正確的。

