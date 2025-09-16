要求日本驅逐我駐丹麥代表遭拒…中共大使憤而離場 外交部說話了

日本駐丹麥大使館今年2月舉辦天皇生日酒會，傳出中國大陸駐丹麥大使王雪峰要求日方驅逐我駐丹麥代表鄭榮俊，但遭日方及丹麥方面拒絕。外交部發言人蕭光偉今天表示，中共這種「戰狼外交」的蠻橫作風，引發國際社會反感，呼籲國際社會共同抵制，並且嚴厲譴責中方這一類霸凌的言論，以及惡劣行徑。

丹麥媒體報導，日本駐丹麥大使館今年2月26日舉辦日本德仁天皇65歲生日宴會，多國駐丹麥使節參加，當天中國大陸駐丹麥大使王雪峰「以極為無理方式」公開要求主辦單位驅逐我方代表，否則會提出抗議。日本及丹麥方面均未答應其請求，最後王雪峰憤而離場。

蕭光偉說，我國駐丹麥代表鄭榮俊夫婦，當天受邀出席日本駐丹麥大使館舉辦的慶祝天皇生日酒會，其間中國大陸駐丹麥大使曾試圖要求日方驅逐鄭榮俊，在遭到日方拒絕後氣憤離席，甚至離場前還以手指指向鄭榮俊表達不滿。

蕭光偉表示，外交部非常遺憾，在21世紀的今天還看到這樣子失當、而且不符國際禮儀的事情發生。他強調，這種惡劣無禮的行徑，當天在場的各國使節都親眼目睹，也在當地外交圈流傳。外交部對此要強烈譴責中共這種試圖打壓我方與他國正常互動的粗暴、卑劣行徑。

蕭光偉說，這種戰狼外交的蠻橫作風，不但毫不尊重主辦方，更無視出席國際活動所應該有的基本禮節，並且完全背離國際社會的文明素養，如此明目張膽、肆無忌憚的卑劣無禮行為，也將在國際社會引起反感，更難容於文明法治國家，外交部呼籲國際社會共同抵制，並且嚴厲譴責中共這一類霸凌的言論以及惡劣行徑。

