影／轟「賴握滔天權勢情感溫度還輸柯」 黃國昌：大多數公民有眼睛

聯合報／ 記者 陳煜彬陳筠青／台北即時報導
民眾黨前主席柯文哲涉京華城容積率弊案，昨(15日)再獲裁定維持先前7000萬元交保，台北地院今天傳喚柯文哲的高中同學、眾望基金會董事長李文宗以證人身分出庭訊問。民眾黨主席黃國昌到庭旁聽後受訪表示，檢察官問的問題都在講民眾黨的黨務，黃國昌質疑這些到底跟案情事證有什麼關係，他也痛批檢察官在做政治攻防。

黃國昌還提到，綠營自己的民調機構顯示，台灣人民對賴清德的情感溫度和評價，竟然還低於被關在台北看守所1年的柯文哲。黃國昌說，他相信絕大多數的台灣公民有眼睛、有耳朵，會形成自己的判斷。對於接下來的審判程序，他們會用最嚴肅、最審慎的態度來加以面對，「因為賴清德政府是一個毫無下限、濫用權力的獨裁集團」，他們也會持續陪伴柯文哲、證明柯文哲真的是大家認識的柯文哲「清清白白」。

