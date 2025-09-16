1年內4起中國船艇偷渡 監院促政院與海巡署檢討

監察院表示，自去年6月發生中國人駕快艇闖淡水河後，至今年5月新北至新竹一帶海岸線共發生4起偷渡事件，國內岸際監控偵查能量及通報機制有違失，且未積極運用無人機，因此要求海巡署檢討，並敦促行政院協調相關機關研謀對策。

中國籍阮姓男子去年6月9日駕快艇（鴻津號）直衝淡水河，引發社會關注；去年9月又有中國籍男子搭橡皮艇出現在林口太平里濱海公路附近海域；今年5月則有2名中國籍人士自稱搭橡皮艇從桃園觀音海水浴場沙灘上岸；幾天後另有1名中國男子發布影片，聲稱登陸桃園大園海岸，並插上五星旗自拍，海巡署證實拍攝畫面是在大園風力發電機岸際。

監察院今天透過新聞稿表示，監察院內政及族群委員會、交通及採購委員會、財政及經濟委員會聯席會議今天通過此案調查報告。

監委賴鼎銘、葉宜津及蕭自佑指出，海巡署岸際雷達雖在鴻津號於外海時即標示為「紅色目標」，但因一連串通報及應處機制失靈，導致該船闖入河防重地；海巡署雖已懲處，但本案並非單點失效，建議海巡署參考「組員資源管理」（CRM）概念並輔以無預警測考等措施，以降低人為疏失風險並提高警覺性。

監委說明，而後3次橡皮艇偷渡事件，海巡署在沿岸雖然布建岸際雷達、紅外線熱顯像儀、智慧型岸際監控系統及守望哨等監控機制，但仍不足防堵這些小型目標滲透，有待海巡署擬定對策。

監委提到，此外，海巡署在運用無人機方面顯得相當消極，海巡署第一代無人機僅16架，續航力僅50分鐘，民國113年平均每架飛行時數僅155.5小時；而第二代無人機又遭遇廠商引擎技術問題而解約，海巡署短期內仍無法建立足夠空中監控能量，有必要積極改進。

監委強調，海上許多灰色活動常以關閉船舶自動辨識系統（AIS）或冒用它船水上行動業務識別碼（MMSI）來隱匿行蹤，各國都已陸續強化管理，台灣也正規劃修法，但實務上仍有難以稽查的困境；而海巡署既非海上交通管理主政機關，又因灰色地帶襲擾而人力不足，造成權責不明，因此行政院應出面協調並督同相關機關研謀對策。

