快訊

2025縣市長滿意度出爐！綠營4席退步 黃偉哲首度掉入衝刺組現警訊

監視器拍下最後身影！台中女大生被砍10多刀慘死 警方查出凶嫌身分

獨／冷血弒親！勒斃妻子、岳母、3歲繼子還棄屍 三重男遭重判死刑

1年內4起中國船艇偷渡 監院促政院與海巡署檢討

中央社／ 台北16日電

監察院表示，自去年6月發生中國人駕快艇闖淡水河後，至今年5月新北至新竹一帶海岸線共發生4起偷渡事件，國內岸際監控偵查能量及通報機制有違失，且未積極運用無人機，因此要求海巡署檢討，並敦促行政院協調相關機關研謀對策。

中國籍阮姓男子去年6月9日駕快艇（鴻津號）直衝淡水河，引發社會關注；去年9月又有中國籍男子搭橡皮艇出現在林口太平里濱海公路附近海域；今年5月則有2名中國籍人士自稱搭橡皮艇從桃園觀音海水浴場沙灘上岸；幾天後另有1名中國男子發布影片，聲稱登陸桃園大園海岸，並插上五星旗自拍，海巡署證實拍攝畫面是在大園風力發電機岸際。

監察院今天透過新聞稿表示，監察院內政及族群委員會、交通及採購委員會、財政及經濟委員會聯席會議今天通過此案調查報告。

監委賴鼎銘、葉宜津及蕭自佑指出，海巡署岸際雷達雖在鴻津號於外海時即標示為「紅色目標」，但因一連串通報及應處機制失靈，導致該船闖入河防重地；海巡署雖已懲處，但本案並非單點失效，建議海巡署參考「組員資源管理」（CRM）概念並輔以無預警測考等措施，以降低人為疏失風險並提高警覺性。

監委說明，而後3次橡皮艇偷渡事件，海巡署在沿岸雖然布建岸際雷達、紅外線熱顯像儀、智慧型岸際監控系統及守望哨等監控機制，但仍不足防堵這些小型目標滲透，有待海巡署擬定對策。

監委提到，此外，海巡署在運用無人機方面顯得相當消極，海巡署第一代無人機僅16架，續航力僅50分鐘，民國113年平均每架飛行時數僅155.5小時；而第二代無人機又遭遇廠商引擎技術問題而解約，海巡署短期內仍無法建立足夠空中監控能量，有必要積極改進。

監委強調，海上許多灰色活動常以關閉船舶自動辨識系統（AIS）或冒用它船水上行動業務識別碼（MMSI）來隱匿行蹤，各國都已陸續強化管理，台灣也正規劃修法，但實務上仍有難以稽查的困境；而海巡署既非海上交通管理主政機關，又因灰色地帶襲擾而人力不足，造成權責不明，因此行政院應出面協調並督同相關機關研謀對策。

監委 偷渡 海巡署 監察院 行政院

延伸閱讀

台灣無人機廠未列美供應商名單 專家籲從歐洲突破

台灣目標提高無人機生產規模 專家：關稅恐成阻礙

灰色地帶襲擾再現！大陸4海警闖金門限制水域 遭海巡驅離

大陸漁船越界東沙水域涉濫捕 海巡驅離及查扣小舟

相關新聞

2025縣市長滿意度出爐！綠營4席退步 黃偉哲首度掉入衝刺組現警訊

《天下雜誌》今天發布2025年縣市長施政滿意度調查。調查顯示，綠營縣市長普遍退步，綠營 5 席縣市長除了翁章梁維持平盤...

要求日本驅逐我駐丹麥代表遭拒…中共大使憤而離場 外交部說話了

日本駐丹麥大使館今年2月舉辦天皇生日酒會，傳出中國大陸駐丹麥大使王雪峰要求日方驅逐我駐丹麥代表鄭榮俊，但遭日方及丹麥方面...

高嘉瑜回鍋選議員？ 游淑慧嘆入錯黨挺錯人「也是可憐人」

民進黨前立委高嘉瑜表態「原則上應該是會選2026，但選什麼？大家拭目以待。」國民黨港湖選區議員游淑慧今天說，對於高嘉瑜若...

徐國勇：中美共同防禦條約是軍事同盟 無涉領土主權歸屬

民進黨秘書長徐國勇今天在直播節目「午青LIVE」表示，國民黨人士批評美國在台協會（AIT）所持「台灣地位未定」說話，對國...

國民黨主席扛柴米油鹽卻存在感低？各方爭搶原因在這

國民黨主席選舉正熱，台北市前市長郝龍斌表態有意角逐，如今已有10人表態參選。表面看來，國民黨早已不復過去「家大業大」的榮景，黨主席的影響力也逐漸削弱，存在感有限。但為何各方仍爭搶這個位置？是什麼讓黨主席一職雖顯低調，卻依然至關重要？

影／轟「賴握滔天權勢情感溫度還輸柯」 黃國昌：大多數公民有眼睛

民眾黨前主席柯文哲涉京華城容積率弊案，昨(15日)再獲裁定維持先前7000萬元交保，台北地院今天傳喚柯文哲的高中同學、眾...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。