【重磅快評】「最親民的賴總統」 馬屁文化大翻車

淡江大橋今天舉行合龍儀式，最吸睛的卻是「歡迎最親民的賴總統視察」紅布條，議員揶揄馬屁文化，網友狂酸「以為身處北韓」、「這是老共的陰謀」。雖然負責承包的工信工程火速拆布條，並坦承是他們自作主張，不干總統的事，但民進黨凡事大內宣，「萊爾文化」上行下效，馬屁拍過頭，「親民總統」也當場掉漆。

民進黨馬屁排場並非頭一遭，2003年，空軍曾頭戴「扁帽」迎接時任總統陳水扁，還有基層飛官怒斥人格受辱；2006年爆發倒扁風潮，憲兵學校學生還被安排對阿扁高喊「總統大帥哥」、「你是我的巧克力」。台灣是民主社會，不該一再上演「類北韓」的迎神戲碼，沒想到今天淡江大橋掛上紅布條，「感謝」變「諂媚」，剪綵剪到手指頭。

對於各界酸爆，工信工程隨即發出新聞稿澄清，歡迎總統的紅布條是工信自行懸掛的，事前沒有通知主管機關，經機關發現後已立即移除；懸掛紅布條是為了感謝賴總統在行政院長任內大力支持該工程，如今才得以順利開工，希望各界不要過度解讀。

民進黨的大內宣文化幾乎已成「政治DNA」，舉凡政策推動、工程剪綵等，萊爾團隊從中央到地方，寧可馬屁先拍足，也不要失了禮數。立院新會期周五開議，即將審議「韌性特別預算案」，國民黨立委吳宗憲揪出，韌性特別預算的媒宣費高達1億元，真正需要補助廠商到海外宣傳僅編列244萬，十足是大內宣預算。

工信工程雖馬上拆掉布條，但這種人工打造的「親民人設」一旦翻車，反而顯得格外諷刺。台灣民意基金會今天公布最新民調，20歲以上台灣人對賴總統的感情溫度是43.34度，甚至低於民眾黨前主席柯文哲的48.81度，證明親民不是自己嘴巴說說或打打廣告就算數。

民進黨大罷免大失敗，台灣民意基金會董事長游盈隆指出，台灣社會對賴總統的平均溫度，從1年前54.65度至今43.34度，大幅下滑11.31度，彷彿從陽光普照墜入陰冷世界；基金會歷年16次全國性調查中，賴清德只有2次感情溫度低於50度，一次是2023年10月總統大選期間，另一次就是現在擔任總統時，對賴總統是一大警訊。

民主社會領導人如果走不出同溫層，權力周遭容易滋生馬屁文化，幕僚常報喜不報憂，甚至爭功諉過，讓決策者長期陷入「政治繭房」。民進黨立委吳思瑤今天重批國民黨「對內死不認錯、對外知錯不改」，誰來當黨主席都一樣；當吳思瑤一隻手指著國民黨，其他4隻手指恐怕正對著賴總統。