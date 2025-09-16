快訊

熱帶低氣壓生成恐成颱 這天起雨炸台灣「最新路徑出爐」

柯文哲出庭手機突大響 他接電話急回「審判長在盯我」原因曝光

加薩化為火海！以色列突襲加薩市展開地面進攻 近7成居民仍困城中

聽新聞
0:00 / 0:00

高嘉瑜回鍋選議員？ 游淑慧嘆入錯黨挺錯人「也是可憐人」

聯合報／ 記者林麗玉／台北即時報導
民進黨前立委高嘉瑜。圖／聯合報系資料照片
民進黨前立委高嘉瑜。圖／聯合報系資料照片

民進黨前立委高嘉瑜表態「原則上應該是會選2026，但選什麼？大家拭目以待。」國民黨港湖選區議員游淑慧今天說，對於高嘉瑜若2026選港湖議員，她的態度是「歡迎歸來」，對民進黨其他議員而言，可能要開始瑟瑟發抖。

游淑慧也說，2005年從政的高嘉瑜，當過國大、三屆議員、一屆立委，出道20年後，若還是要回到港湖議員，只能說在有派系有靠山的民進黨內「孤鳥是辛苦的」，並指高嘉瑜「入錯黨、挺錯人..也是可憐人」。

游說，其實高嘉瑜的2026參選，是不得不然，只能說高可悲地「2019愛錯人」，挺賴卻變成真心換絕情，賴既忘恩負義也無情無義，因陳世凱、趙怡翔可以從議員一躍變成交通部長、國安會副祕書長，鄭運鵬立委落選也一路有位置酬庸，但高嘉瑜卻連欣欣百貨都見光死，是高的能力不如那三位嗎？

議員 高嘉瑜 民進黨

延伸閱讀

高嘉瑜表態選2026 他分析1原因立委難 選議員綠恐掉1席

再度表態了！ 高嘉瑜：2026原則會選…選什麼拭目以待

殘值32元舊電鍋送拾荒婦 清潔員被起訴…游淑慧嘆：不要總大砲打小鳥

曾是受害人！高嘉瑜聲援江祖平：家暴零容忍 性侵犯更是罪大惡極

相關新聞

【重磅快評】「最親民的賴總統」 馬屁文化大翻車

淡江大橋今天舉行合龍儀式，最吸睛的卻是「歡迎最親民的賴總統視察」紅布條，議員揶揄馬屁文化，網友狂酸「以為身處北韓」、「這...

柯文哲自豪「被搞一年沒掛掉」 嗆檢怎不去抄小英商號扁帽工廠？

民眾黨前主席柯文哲昨交保重裁再獲裁定7000萬元交保，台北地院今傳喚前柯辦主任李文宗「被告轉證人」作證。李與柯共涉收賄、...

高嘉瑜回鍋選議員？ 游淑慧嘆入錯黨挺錯人「也是可憐人」

民進黨前立委高嘉瑜表態「原則上應該是會選2026，但選什麼？大家拭目以待。」國民黨港湖選區議員游淑慧今天說，對於高嘉瑜若...

韓國瑜接待法國參院友台小組 盼兩國未來深化交流

立法院長韓國瑜今於接見並款宴法國參議院友台小組副主席特瑪（Rachid Temal）一行。韓國瑜表示，台法國會交流頻繁，...

高雄市長選戰民調唯一落後柯志恩 邱議瑩：對節奏策略有信心

鏡報公布2026年高雄市長選舉民調，指出對決國民黨最可能參選人選、立委柯志恩狀況下，綠委賴瑞隆領先柯3.3個百分點；綠委...

陳奇祿故居文資審議慘敗罕見 投票機制在作怪

台灣歷年來常見被民眾認為具文資潛力的建物，在各級政府舉辦文資審議時被認定無文資價值，引發不少議論。近來位於北市溫州街7號的陳奇祿故居，更因重新會勘時明明有逾半委員認同文資價值，卻在正式審議時慘敗，成為罕見案例。箇中眉角，恐怕得北市府來解。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。