高嘉瑜回鍋選議員？ 游淑慧嘆入錯黨挺錯人「也是可憐人」
民進黨前立委高嘉瑜表態「原則上應該是會選2026，但選什麼？大家拭目以待。」國民黨港湖選區議員游淑慧今天說，對於高嘉瑜若2026選港湖議員，她的態度是「歡迎歸來」，對民進黨其他議員而言，可能要開始瑟瑟發抖。
游淑慧也說，2005年從政的高嘉瑜，當過國大、三屆議員、一屆立委，出道20年後，若還是要回到港湖議員，只能說在有派系有靠山的民進黨內「孤鳥是辛苦的」，並指高嘉瑜「入錯黨、挺錯人..也是可憐人」。
游說，其實高嘉瑜的2026參選，是不得不然，只能說高可悲地「2019愛錯人」，挺賴卻變成真心換絕情，賴既忘恩負義也無情無義，因陳世凱、趙怡翔可以從議員一躍變成交通部長、國安會副祕書長，鄭運鵬立委落選也一路有位置酬庸，但高嘉瑜卻連欣欣百貨都見光死，是高的能力不如那三位嗎？
