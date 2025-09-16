快訊

韓國瑜接待法國參院友台小組 盼兩國未來深化交流

聯合報／ 記者屈彥辰／台北即時報導
立法院長韓國瑜今於接見並款宴法國參議院友台小組副主席特瑪（Rachid Temal）一行。韓國瑜表示，台法國會交流頻繁，彼此情誼深厚,他肯定法國政治思想對台灣民主制度的重要啟發。特瑪則強調跨黨派一致支持台灣民主,希望未來深化立法、文化、教育與經濟等多面向合作。
立法院長韓國瑜今於接見並款宴法國參議院友台小組副主席特瑪（Rachid Temal）一行。韓國瑜表示，台法國會交流頻繁，彼此情誼深厚，他肯定法國政治思想對台灣民主制度的重要啟發。特瑪則強調跨黨派一致支持台灣民主，希望未來深化立法、文化、教育與經濟等多面向合作。記者屈彥辰／攝影

立法院韓國瑜今於接見並款宴法國參議院友台小組副主席特瑪（Rachid Temal）一行。韓國瑜表示，台法國會交流頻繁，彼此情誼深厚，他肯定法國政治思想對台灣民主制度的重要啟發。特瑪則強調跨黨派一致支持台灣民主，希望未來深化立法、文化、教育與經濟等多面向合作。

韓國瑜今日親自接待法國參議院友台小組一行，韓致詞表示，近年法國國會訪問台灣的次數已達12次，顯示雙方互動頻繁。他說，法國的「法」在中文裡象徵公平與正義，讚揚法國在台灣社會心目中的高度形象。法國思想家孟德斯鳩提出的三權分立理念，對台灣憲政制度影響深遠，充分展現法國政治思想對台灣民主的啟發。期盼未來台法在國會、城市以及民間交流上持續深化，友情長存。

特瑪表示，法國國會與台灣一樣擁有多元政黨，法國分成左派、右派和中間派，雖立場各異，但在支持台灣民主上幾乎達成共識。他盼加強台法聯繫，不僅是國會之間，也涵蓋所有民間領域。

特碼強調教育、文化、科學、經濟等多方面合作的重要性，他肯定台灣駐巴黎代表處與法國在台辦事處日常努力，讓雙邊交流日益緊密。他進一步指出，台灣的民主對法國而言是榜樣與典範，法方支持國際規範的落實，盼望台灣現有民主制度與區域現狀得以維持。他也表示，希望韓國瑜未來能多訪問法國，指韓國瑜會是「一位出色的大使」。

國民黨立委陳永康、民進黨立委林楚茵等，代表我國立法院朝野兩大黨團出席，展現跨黨派歡迎外賓的誠意。而林楚茵今晨才自法國返台，趕赴立院與會。

法國 韓國瑜 林楚茵 立法院

相關新聞

高嘉瑜回鍋選議員？ 游淑慧嘆入錯黨挺錯人「也是可憐人」

民進黨前立委高嘉瑜表態「原則上應該是會選2026，但選什麼？大家拭目以待。」國民黨港湖選區議員游淑慧今天說，對於高嘉瑜若...

韓國瑜接待法國參院友台小組 盼兩國未來深化交流

立法院長韓國瑜今於接見並款宴法國參議院友台小組副主席特瑪（Rachid Temal）一行。韓國瑜表示，台法國會交流頻繁，...

高雄市長選戰民調唯一落後柯志恩 邱議瑩：對節奏策略有信心

鏡報公布2026年高雄市長選舉民調，指出對決國民黨最可能參選人選、立委柯志恩狀況下，綠委賴瑞隆領先柯3.3個百分點；綠委...

陳奇祿故居文資審議慘敗罕見 投票機制在作怪

台灣歷年來常見被民眾認為具文資潛力的建物，在各級政府舉辦文資審議時被認定無文資價值，引發不少議論。近來位於北市溫州街7號的陳奇祿故居，更因重新會勘時明明有逾半委員認同文資價值，卻在正式審議時慘敗，成為罕見案例。箇中眉角，恐怕得北市府來解。

AIT提二戰文件未定台灣地位 外交部：國際眼睛雪亮

AIT回應中國扭曲二戰文件、企圖藉此正當化對台主權時指出，北京敘事錯誤，這些文件沒有決定台灣最終政治地位。外交部發言人蕭...

林岱樺：暗黑勢力半年打壓 斷手斷腳民調仍在領先群

鏡報今天公布2026年高雄市長選舉民調。民進黨立委林岱樺表示，經過半年暗黑勢力的打壓，在斷手斷腳的情況下，她依然在領先群...

