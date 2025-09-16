韓國瑜接待法國參院友台小組 盼兩國未來深化交流
立法院長韓國瑜今於接見並款宴法國參議院友台小組副主席特瑪（Rachid Temal）一行。韓國瑜表示，台法國會交流頻繁，彼此情誼深厚，他肯定法國政治思想對台灣民主制度的重要啟發。特瑪則強調跨黨派一致支持台灣民主，希望未來深化立法、文化、教育與經濟等多面向合作。
韓國瑜今日親自接待法國參議院友台小組一行，韓致詞表示，近年法國國會訪問台灣的次數已達12次，顯示雙方互動頻繁。他說，法國的「法」在中文裡象徵公平與正義，讚揚法國在台灣社會心目中的高度形象。法國思想家孟德斯鳩提出的三權分立理念，對台灣憲政制度影響深遠，充分展現法國政治思想對台灣民主的啟發。期盼未來台法在國會、城市以及民間交流上持續深化，友情長存。
特瑪表示，法國國會與台灣一樣擁有多元政黨，法國分成左派、右派和中間派，雖立場各異，但在支持台灣民主上幾乎達成共識。他盼加強台法聯繫，不僅是國會之間，也涵蓋所有民間領域。
特碼強調教育、文化、科學、經濟等多方面合作的重要性，他肯定台灣駐巴黎代表處與法國在台辦事處日常努力，讓雙邊交流日益緊密。他進一步指出，台灣的民主對法國而言是榜樣與典範，法方支持國際規範的落實，盼望台灣現有民主制度與區域現狀得以維持。他也表示，希望韓國瑜未來能多訪問法國，指韓國瑜會是「一位出色的大使」。
國民黨立委陳永康、民進黨立委林楚茵等，代表我國立法院朝野兩大黨團出席，展現跨黨派歡迎外賓的誠意。而林楚茵今晨才自法國返台，趕赴立院與會。
