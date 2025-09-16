快訊

高雄市長選戰民調唯一落後柯志恩 邱議瑩：對節奏策略有信心

聯合報／ 記者張曼蘋／台北即時報導
鏡報民調指出，高雄市長選舉賴瑞隆領先，民進黨內僅邱議瑩（右一）贏不了柯志恩。圖／聯合報系資料照片
鏡報公布2026年高雄市長選舉民調，指出對決國民黨最可能參選人選、立委柯志恩狀況下，綠委賴瑞隆領先柯3.3個百分點；綠委許智傑僅微幅領先柯0.9個百分點；綠委林岱樺和柯不相上下；綠委邱議瑩則落後。邱表示，不會被影響，對自己的節奏跟策略有信心。

民調指出，賴瑞隆與柯志恩對比，獲得41.8%支持度，略高於柯志恩的38.5%，呈現3.3個百分點的領先優勢，另有19.7%的受訪者尚未決定；許智傑與柯志恩對比，獲得39.8%的支持度，僅微幅領先柯志恩的38.9%，另有21.2%的受訪者尚未決定。

民調顯示，林岱樺與柯志恩對比，雙雙獲得38.8%的支持度，呈現勢均力敵的拉鋸戰，另有22.4%的受訪者尚未決定；邱議瑩與柯志恩對比，邱議瑩僅獲37.8%的支持度，落後柯志恩的41.8%，差距達4個百分點，另有20.5%的受訪者尚未決定。

針對是唯一一位落後柯志恩的綠營人選，邱議瑩表示，民調是其中一個參考數據，「我們尊重，但不會被影響，我們對自己的節奏跟策略有信心，相信一定能爭取最大的支持。」

賴瑞隆則說，民調中提及度及看好度，他都獲得第一，感謝市民的支持，民調是參考的重要指標，民調中不足之處，一定全力改進，會繼續努力爭取更多高雄市民的支持。

賴瑞隆強調，林岱樺、許智傑、邱議瑩都是他的兄弟姐妹，大家都對高雄有一份使命感，初選會是一場君子之爭，一起努力讓高雄市民成為最大贏家。

賴瑞隆說，人們常說「兄弟登山，各自努力」，但要強調的是「兄弟姊妹爬山，我們更要一起努力」，一起努力登頂，守護高雄的未來，「高雄曾經跌倒，因此更加珍惜，團結守護高雄是我們的使命，我會全力以赴。」

