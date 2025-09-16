尼泊爾爆示威　外交部：47名台籍旅客返台、僑民平安

尼泊爾最近爆發「Z世代示威」，外交部今天表示，目前掌握台灣旅客及僑民安全無虞，已有兩團、47名的旅客返台，已責請駐處持續觀察情勢。

綜合路透及法新社報導，尼泊爾最近爆發「Z世代示威」，年輕人對政府未能打擊貪腐、創造更多經濟機會表達不滿。抗議群眾縱火焚燒多座政府大樓，迫使前總理奧利（K.P. Sharma Oli）下台。新總理卡齊（Sushila Karki）12日就任臨時總理。

外交部亞東太平洋司司長林昭宏上午於例行記者會表示，目前掌握台灣旅客及僑民安全無虞。外交部責請兼轄尼泊爾的駐印度代表處持續觀察情勢發展，並與旅居當地僑民保持密切聯絡。此外，目前掌握已有兩團、47名的旅客返台，僑民10餘人目前平安。

林昭宏說明，目前主要城市已恢復平靜，首都加德滿都的機場也恢復運作。外交部已於10日調升旅遊警示到橙色，希望民眾避免非必要的旅行。

至於韓國全國機場勞工聯合工會宣布19日起罷工，林昭宏指出，目前勞資雙方仍在協商，但往返台北與韓國的航班並沒有異動；仍如有安排韓國旅行，要先注意航班資訊；若有航班因罷工而延誤，駐韓國代表處將網站公告。

媒體問及，台灣劉姓網紅赴韓旅遊時，因拒絕陌生男子搭訕，遭到對方施暴，全身多處瘀青和受傷。

對此，林昭宏回應，駐韓國代表處已與韓國警方聯絡，目前準備跟承辦警員當面瞭解案情，並且促請韓國警方能夠依法辦理。駐處將提供必要協助，包括協助聘請律師或者翻譯等等。

