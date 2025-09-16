AIT提二戰文件未定台灣地位 外交部：國際眼睛雪亮

AIT回應中國扭曲二戰文件、企圖藉此正當化對台主權時指出，北京敘事錯誤，這些文件沒有決定台灣最終政治地位。外交部發言人蕭光偉今天表示，國際社會眼睛是雪亮的，中華民國台灣與中華人民共和國對等存在、互不隸屬是客觀現狀。

中國刻意扭曲「開羅宣言」等二戰歷史文件，試圖合法化對台灣的主權，美國在台協會（AIT）發言人日前回覆中央社詢問指出，中國刻意扭曲（intentionally mischaracterizes）二戰時期的文件，包括「開羅宣言」、「波茨坦公告」和「舊金山和約」，試圖支持其脅迫台灣的行動。

外交部發言人蕭光偉在記者會上表示，國際社會理念相近夥伴眼睛是雪亮的，雖然中華人民共和國一直試圖竄改二戰史實，謊稱台灣屬於中華人民共和國，但正如外交部長林佳龍多次對外聲明，中華民國台灣與中華人民共和國對等存在、互不隸屬是客觀現狀，中華人民共和國更無權在國際社會上代表台灣。

蕭光偉指出，外交部感謝並歡迎美方對中國扭曲二戰相關文件言論的駁斥，特別是公開明確重申美方對台政策立場，駁斥中方虛假不實的論述，以及再次展現對台灣國際參與的堅定支持。

蕭光偉強調，台灣從1980年代中期開始，透過由下而上的方式推動政治自由化與民主化的轉型，1987年解除戒嚴、1991年廢除「動員戡亂時期臨時條款」、1991年、1992年相繼完成國大代表選舉及立委選舉，並在1996年完成首次總統直選，至此中華民國政府的中央行政、立法代表都是由台灣人民選出，成為有效統治，並對外代表台灣的唯一合法政府，更確立中華民國台灣與中華人民共和國對等存在、互不隸屬的現狀。

蕭光偉進一步說，此後台灣歷經2000年、2008年及2016年的三次政黨輪替，持續鞏固台灣的民主體制與主體意識，也反映出台灣人民追求自由與民主的堅定意志。

蕭光偉提到，在此也要鄭重呼籲各界，中國政府近來大興「法律戰」，意圖改變區域現狀並合法化其侵略行徑，破壞和平穩定。中華民國台灣作為國際社會負責任的成員，除將持續維護現狀，也鼓勵更多理念相近的夥伴明確反制中方的不實論述。台灣將持續與美國等夥伴合作，共同確保區域及台海的和平、穩定與繁榮。

