林岱樺：暗黑勢力半年打壓 斷手斷腳民調仍在領先群

聯合報／ 記者蔡晉宇／台北即時報導
民進黨立委林岱樺表示，經過半年暗黑勢力的打壓，在斷手斷腳的情況下，她依然在領先群裡面，要感謝高雄鄉親的溫暖與支持。圖／取自林岱樺臉書
鏡報今天公布2026年高雄市長選舉民調。民進黨立委林岱樺表示，經過半年暗黑勢力的打壓，在斷手斷腳的情況下，她依然在領先群裡面，要感謝高雄鄉親的溫暖與支持。

鏡報民調指出，在對決國民黨最可能參選人選、立委柯志恩狀況，立委賴瑞隆領先柯志恩3.3個百分點，獲得第一；立委許智傑僅微幅領先柯志恩0.9個百分點，居於第二；立委林岱樺和柯志恩不相上下，位於第三；立委邱議瑩則落後柯志恩4個百分點墊底，且是唯一一位落後柯志恩的綠營人選。

林岱樺指出，每一次的民調都在檢驗候選人，當然包括國民黨的柯志恩。最近的砂石事件，她是揭弊英雄？還是成為砂石幫的打手？應該和高雄市民說清楚，也要嚴正地敬告柯志恩，身為教育工作者，不應該以「邁瑩大峽谷」這樣的性別羞辱言詞，來進行攻擊、牟取政治利益。

賴瑞隆表示，「岱樺、智傑、議瑩是我的兄弟姐妹」，兄弟姊妹爬山，大家一起努力，大家都對高雄有一份使命感，初選會是一場君子之爭，一起努力讓高雄市民成為最大贏家，守護高雄的未來。

許智傑表示，看起來民調都在誤差範圍內，雖然他大動作比其他人晚，但後續爆發力強，他本周六會成立競選辦公室，加大力道全力衝刺，希望最後能在初選勝出。

民調 柯志恩 林岱樺

