聽新聞
0:00 / 0:00
林岱樺：暗黑勢力半年打壓 斷手斷腳民調仍在領先群
鏡報今天公布2026年高雄市長選舉民調。民進黨立委林岱樺表示，經過半年暗黑勢力的打壓，在斷手斷腳的情況下，她依然在領先群裡面，要感謝高雄鄉親的溫暖與支持。
鏡報民調指出，在對決國民黨最可能參選人選、立委柯志恩狀況，立委賴瑞隆領先柯志恩3.3個百分點，獲得第一；立委許智傑僅微幅領先柯志恩0.9個百分點，居於第二；立委林岱樺和柯志恩不相上下，位於第三；立委邱議瑩則落後柯志恩4個百分點墊底，且是唯一一位落後柯志恩的綠營人選。
林岱樺指出，每一次的民調都在檢驗候選人，當然包括國民黨的柯志恩。最近的砂石事件，她是揭弊英雄？還是成為砂石幫的打手？應該和高雄市民說清楚，也要嚴正地敬告柯志恩，身為教育工作者，不應該以「邁瑩大峽谷」這樣的性別羞辱言詞，來進行攻擊、牟取政治利益。
賴瑞隆表示，「岱樺、智傑、議瑩是我的兄弟姐妹」，兄弟姊妹爬山，大家一起努力，大家都對高雄有一份使命感，初選會是一場君子之爭，一起努力讓高雄市民成為最大贏家，守護高雄的未來。
許智傑表示，看起來民調都在誤差範圍內，雖然他大動作比其他人晚，但後續爆發力強，他本周六會成立競選辦公室，加大力道全力衝刺，希望最後能在初選勝出。
👉823重啟核三公投併第二波罷免
▪ 藍委7仙過海 重啟核三未通過！823罷免併公投開票結果看這裡
▪ 823公投併罷免落幕！重啟核三未通過、藍委7仙過海 圖解各地支持度消長
▪ 談話全文／大罷免遭完封 賴總統：已請卓榮泰留任「啟動必要人事改組」
▪ 圖解726／支持度消長、投票率 726罷免細節全在這
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言