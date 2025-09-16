快訊

全新蘋果iOS 26好心動？升級恐降低iPhone電池續航 原因曝光

小鬼黃鴻升離世五年！KID、坤達齊發文悼念惹粉絲淚崩

準米塔颱風恐又強又大 氣象粉專：美國模式預測朝台灣來

立院將審韌性特別預算 立委質疑宣傳費過高

經濟日報／ 記者歐芯萌／即時報導
韌性特別預算之中，媒體政策及業務宣導經費。吳宗憲國會辦公室／提供
韌性特別預算之中，媒體政策及業務宣導經費。吳宗憲國會辦公室／提供

立委吳宗憲16日表示，立法院很快就要審查「中央政府因應國際情勢強化經濟社會及民生國安韌性特別預算」，但他認為，媒體政策及業務宣導經費高達快一億元，質疑宣傳費用過高，「該花的錢要花，省錢不是重點，而是要花在對的地方。」

吳宗憲表示，韌性特別預算高達5,500億元，按照預算案總說明，是針對對美關稅的改變及國際政經情勢嚴峻，所以要強化國土韌性的各項投資。看起來方向是對，但細看預算會覺得越來越怪。

吳宗憲提到，先以最簡單的媒體政策及業務宣導經費來看，總經費高達快一億元，使用部會及金額分別為財政部1,350萬元、經濟部788萬元、勞動部4,000萬元、衛福部3,253萬4,000元。

吳宗憲認為，一億元的媒體宣傳費可不是小數目，尤其是在對美關稅衝擊下，如果能幫助台灣中小企業走出台灣，拿下世界各國的訂單，多製造些媒體曝光或宣傳管道是絕對有其必要。

吳宗憲說，細看下才知道，經濟部國際貿易署提出的「協助廠商調整海外布局措施」下，進行推動企業布建海外通工作之相關媒體宣傳託播及刊登所需經費為30萬；推動補助廠商及公協會參展拓銷工作之相關媒體宣導託播、刊登及直播經費為214萬。他質疑，用總計244萬的預算來幫台灣廠商打開國際通路？

吳宗憲表示，再看媒體宣傳費最大宗的兩個部會勞動部、衛福部的預算：

勞動部提出「支持勞工安定就業」下，進行辦理受影響之失業勞工協助措施相關媒體宣導製作、託播及刊登經費為1,200萬；辦理減班休息勞工協助措施相關媒體宣導製作、託播及刊登經費為1,900萬。

衛福部提出「加強照顧弱勢族群及提供關懷服務」下，進行強化獨居老人關懷服務，辦理相關媒體宣導製作、託播及刊登費用為3,253萬4,000元。

吳宗憲質疑，勞工的失業、減班的政策宣傳不是平常都已在宣導？獨居老人的照顧服務宣傳要動用三千多萬？這些跟對美關稅或國際局勢險峻有何關聯？真正需要補助廠商到海外宣傳僅有兩百萬，這也難怪為何地方政府急著需要修財劃法，中央再怎麼有錢，這樣花下去，誰受得了？

吳宗憲 獨居老人

延伸閱讀

揪韌性特別預算匡1億媒宣費 吳宗憲：這樣花誰受得了

陳漢典曝無法和Lulu走金鐘紅毯 霸氣「她說她會和我走真的紅毯」

吳宗憲再曝LuLu陳漢典交往細節 預計明年1月大婚

整理包／陳漢典、Lulu如何從「工作搭檔」升級「生活裡永久契約」

相關新聞

財劃法再槓綠5點轟蔣萬安「裝窮貴公子」 北市府反擊

財劃法爭議持續延燒，北市長蔣萬安質疑行政院大砍計畫型補助款包括捷運建設經費等，市民、市府無法接受。民進黨議員何孟樺今指出...

立院將審韌性特別預算 立委質疑宣傳費過高

立委吳宗憲16日表示，立法院很快就要審查「中央政府因應國際情勢強化經濟社會及民生國安韌性特別預算」，但他認為，媒體政策及...

揪韌性特別預算匡1億媒宣費 吳宗憲：這樣花誰受得了

美國對等關稅引發國際政經情勢變化，國民黨立委吳宗憲指，韌性特別預算高達1億是媒宣費，真正需要補助廠商到海外宣傳僅244萬...

出席淡江大橋合龍 賴清德總統：新財劃法實施 地方要多承擔

淡江大橋今辦合龍儀式，賴清德總統出席見證，儀式現場沿線拉起「歡迎最親民的賴總統視察」紅布條。賴清德總統表示，淡江大橋是國...

【重磅快評】連捷運補助款都砍 中央用烏賊戰法刀刀砍向人民

對於一般人，多數搞不懂財政劃分法爭議到底是在戰什麼，更搞不懂為什麼中央會從給地方的補助款裡苛扣捷運建設費用，說穿了，這是...

財劃法爭議 謝龍介籲：卓榮泰跟韓國瑜坐下喝杯茶解決問題

「財政收支劃分法」去年底修法完成，為地方政府增加財源，但今年編列明年度統籌分配稅款卻出現爭議，有地方反映短少。國民黨立委...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。