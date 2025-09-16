釋昭慧號召拒領1萬元！林思銘：出家人要六根清淨「少碰政治」
法師釋昭慧號召民眾拒領普發現金1萬元，要求行政院增設「拒領1萬，轉入國家續命專款」，行政院回應審慎研議相關可能性。國民黨立委林思銘今早表示，釋昭慧不了解民間疾苦，他呼籲出家人仍要六根清淨，少碰政治事務。
釋昭慧認為普發現金會掏空國家，因此號召民眾拒領，要行政院增設捐給國家選項。面對釋昭慧說法，林思銘表示，釋昭慧法師說普發現金1萬元會掏空國庫，出家人對政治的事務有那麼了解嗎？這是所有的台灣人的民意，認為政府超徵稅收就應該還稅於民 ，這是非常清楚且符合邏輯的事實。
林思銘表示，但在釋昭慧法師的眼裡，看到的是她對於「世間苦人多」這樣的現象完全沒有體會。關於她的說法，他想是完全不了解民間的疾苦。
國民黨立委謝衣鳯表示，拒領1萬元是政治議題，可以直接不要領，專款會增加行政作業，有些人擔心遭詐等就不會申請領1萬元，立院黨團、個別團體有訴求，那就不要領，否則行政程序增加選項就會增加難度，應該以有效、即時發放才是民眾所希望的。
