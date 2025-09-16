快訊

釋昭慧籲拒領一萬 林思銘：出家人要六根清淨、少碰政治

攝影中心／ 記者許正宏／台北即時報導
行政院即將還稅於民普發現金一萬元，法師釋昭慧今天與公民團體等，號召民眾「拒領」一萬，並呼籲行政院應增設第6選項「拒領1萬，轉入國家續命專款」。對此國民黨立委林思銘（圖）呼籲出家人還是要六根清淨，政治的事務少碰。記者許正宏／攝影
行政院即將還稅於民普發現金一萬元，法師釋昭慧今天與公民團體等，號召民眾「拒領」一萬，並呼籲行政院應增設第6選項「拒領1萬，轉入國家續命專款」。對此國民黨立委林思銘（圖）呼籲出家人還是要六根清淨，政治的事務少碰。記者許正宏／攝影

行政院即將還稅於民普發現金一萬元，玄奘大學宗教與文化學系教授釋昭慧今天與公民團體、文化界、學術團體等，號召民眾「拒領」一萬，並呼籲行政院應增設第6選項「拒領1萬，轉入國家續命專款」，提供設立專戶讓民眾拒領並將一萬捐入「國家續命專款」，行政院回應會審慎研議相關建議的可能性。

對此，國民黨立委林思銘今天在立法院接受媒體記者聯訪時表示，政府超徵稅收就應該還稅於民 ，釋昭慧法師完全不了解民間疾苦，呼籲出家人還是要六根清淨，政治的事務少碰。

行政院 釋昭慧 玄奘大學

修憲委員會傅推柯建銘任主席 柯：你不要後悔喔！

