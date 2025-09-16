影／普發一萬成定局 釋昭慧籲拒領並捐贈「國家專款」

對於一般人，多數搞不懂財政劃分法爭議到底是在戰什麼，更搞不懂為什麼中央會從給地方的補助款裡苛扣捷運建設費用，說穿了，這是中央的烏賊戰術，「左手給、右手扣」，揮舞這把屠刀的目的是砍向藍營執政縣市，但其實刀刀砍在人民身上。

2025-09-16 12:38