張亞中：美「台灣地位未定論」是迷幻藥 恐重蹈烏克蘭覆轍

美國在台協會（AIT）日前指出，包括「開羅宣言」、「波茲坦宣言」及「舊金山和約」等文件均未決定台灣最終政治地位，引發討論。孫文學校總校長張亞中表示，美國的「台灣地位未定論」是迷幻藥、是導火線，要警惕、要拒絕。「兩岸政治地位確定」比「台灣地位未定」重要的太多了。

張亞中指出，對於AIT的說法，國務院口徑一致，強調此一說法，顯示美國已經有意再次將台灣作為戰略棋子。民進黨對此大表歡迎，卻未看到其中隱藏的巨大危險；國民黨只能重申台灣屬於中華民國，不敢對AIT表示抗議。

張亞中說，這是台灣目前的最大問題，以「親美」為圭臬的國民兩黨，面對美國幾乎不敢說「不」，只能接受。國民兩黨高層，以及目前中國國民黨的多位黨主席候選人的言行，也是把「親美」視為不可挑戰的金科玉律，這其實是台灣重大的危機。

張亞中說，「台灣地位未定」從來只是美國的一張牌。1950年代，美國因韓戰爆發，為了能在國際上介入台海，又不致觸犯「干涉中國內政」的原則，於是提出這一說法。但當1969年中蘇共交惡，美國需要「聯中抗蘇」時，這張牌立刻被收回，1972年上海公報表示，「美國認識到，台灣是中國的一部分」，等於正式否認了「台灣地位未定」。由此可見，美國的立場始終是隨戰略需要而反覆，毫無原則可言。

張亞中說，如今在中美對抗的新局勢下，美國又第二次翻出「台灣地位未定」這張老掉牙的牌，不僅是AIT的發言，甚至拜登政府末期也公開主張「聯合國第2758號決議」與台灣地位無關。這種說法表面上替台灣「爭取空間」，實際上卻是把台灣推向更險峻的境地，兩岸敵對狀態無法化解，台灣的命運被牢牢鎖在美國手裡，兩岸和平的空間被進一步壓縮，台灣甚至可能重蹈烏克蘭的覆轍。

張亞中指出，「台灣地位未定論」根本無法撼動北京對「一個中國」的堅定立場。國際社會對此議題早有定見，美國這種反覆操作不僅無法為台灣創造更多「國際空間」，反而會使北京加緊壓縮台灣的國際活動，更強化對台灣的威力威脅。換言之，美國打這張牌只是為了控制台灣、汲取台灣，並非真心維護台灣利益。

他說，更危險的是，民進黨正好利用「台灣地位未定」作為法理台獨或其「兩國論」的想像依據，進一步排斥兩岸的政治對話，並在對美關係上被予取予求，毫無保留。如此一來，台灣的自主選擇權將完全喪失，命運與美國綁死在一起。這就像烏克蘭在「可以加入北約」的迷幻藥下，最終一步步走上不可回頭的災難。

張亞中強調，台灣要了解，當「台灣地位未定」不是事實，而是美國的策略說詞時，美國可以基於美國的利益，隨時又可以再調整說詞。1972年，美國需要中共時，可以從「台灣地位未定」變成「台灣地位已定」。未來，當要準備與中共「交易台灣」時，又可再次翻轉立場，推辭說「台灣地位已定」。

他認為，「台灣地位未定」既不符歷史，也不符國際現實。它只是美國反覆操作的戰略工具，卻成了民進黨追求「抗中保台」的藉口。若台灣社會繼續沉醉於這種虛幻的保護傘，「台灣地位未定」也會成為兩岸軍事衝突的「導火線」，不僅會失去兩岸和平的契機，更將把自己送上不可逆轉的險境。

張亞中說，這正是他參選黨主席的重要目的之一，也是他與其他參選人最大的不同之處。國民黨必須具備「知美、知中、知共、知國際」的知識與高度格局，而不是盲目地只懂「親美、友日」。台灣必須拒絕再吃美國餵養的「迷幻藥」，更要拒絕成為兩岸戰火的「導火線」。

張亞中說，台灣不能對美國言聽計從，更不能淪為美國維繫霸權的犧牲品；台灣也不應被推向成為美國遏制中國大陸的前沿基地。對台灣而言，唯一的正道就是兩岸和平。若當選黨主席，他將立即推動國共政治對話，為兩岸和平創造契機、奠定基礎。對台灣來說，務實的「兩岸政治地位確定」遠比虛幻的「台灣地位未定」重要的太多了，這才是確保台灣未來安全與繁榮的真正出路。

