快訊

黃瀞瑩開箱這處社宅可見台北101煙火 網友：怎麼可以不感謝柯文哲

疑情侶吵架！桃園女遭男友割喉滿身血衝超商求救 男在家昏迷也送醫

興達電廠爆炸案關鍵零件「法蘭」被指中國貨？台電澄清：來自這三國

影／馬英九錄影片挺選黨主席 羅智強鞠躬致謝

攝影中心／ 記者許正宏／台北即時報導
國民黨主席選舉日前開放領表，立委羅智強（圖）完成領表程序，對於前總統馬英九支持並呼籲老一輩的國民黨應該世代交替給羅智強。羅智強深深鞠躬，感謝他的大力支持。記者許正宏／攝影
國民黨主席選舉日前開放領表，立委羅智強（圖）完成領表程序，對於前總統馬英九支持並呼籲老一輩的國民黨應該世代交替給羅智強。羅智強深深鞠躬，感謝他的大力支持。記者許正宏／攝影

國民黨主席選舉日前開放領表，立委羅智強完成領表程序，今天羅智強在臉書貼上一段前總統馬英九預錄的影片，除了細數他的從政經歷，也盛讚羅智強是選戰中的社群空戰高手，面對當前台灣的選戰環境，老一輩的國民黨應該世代交替給羅智強。

羅智強今天在立院受訪時特別向前總統馬英九深深一鞠躬，感謝他的大力支持，並表示曾任馬英九競選辦公室副執行總幹事、總統府副秘書長、革命實踐研究院院長及國民黨副秘書長、國民黨立院黨團書記長，自己的從政經歷完整，相信是領導國民黨最好的選擇。

國民黨立委羅智強（圖）今天在立院受訪時，特別感謝前總統馬英九的大力支持。記者許正宏／攝影
國民黨立委羅智強（圖）今天在立院受訪時，特別感謝前總統馬英九的大力支持。記者許正宏／攝影

馬英九 國民黨 羅智強

延伸閱讀

羅智強鞠躬感謝支持 曝馬英九八字箴言「俠之大者、為國為民」

影／國民黨主席支持羅智強 馬英九：我們老一輩的是該交棒了

錄影片挺羅智強選黨主席 馬英九：老一輩國民黨該交棒了

臉書秀出中評委聘書！羅智強：打場漂亮君子之爭 贏得黨主席勝利

相關新聞

國人對賴清德「感情溫度」僅43.3度 低於柯文哲48.8度

台灣民意基金會今天公布最新民調，20歲以上台灣人對賴清德總統的感情溫度是43.34度，低於民眾黨前主席柯文哲的48.81...

民調／內閣改組難挽頹勢 賴總統聲望32.7%再創新低

台灣民意基金會今天公布最新民調指出，僅約三成三民眾贊同賴清德總統處理國家大事的方式，五成八不贊同，賴總統聲望再創就任後新...

南韓做1事令台難堪…李在明提「前總統之子」任駐中大使 謝金河：似乎有深層意義

台灣和南韓的一段不堪回首往事

張亞中：美「台灣地位未定論」是迷幻藥 恐重蹈烏克蘭覆轍

美國在台協會（AIT）日前指出，包括「開羅宣言」、「波茲坦宣言」及「舊金山和約」等文件均未決定台灣最終政治地位，引發討論...

影／馬英九錄影片挺選黨主席 羅智強鞠躬致謝

國民黨主席選舉日前開放領表，立委羅智強完成領表程序，今天羅智強在臉書貼上一段前總統馬英九預錄的影片，除了細數他的從政經歷...

國防部推新版全民國防手冊 謝龍介：別跟往常一樣落漆

國防部今日公布新版「全民國防手冊」，定名「當危機來臨時：台灣全民安全指引」。國民黨立委謝龍介今上午受訪先撇台灣沒有投降論...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。