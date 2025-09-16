民調／高雄市長選舉賴瑞隆領先 民進黨僅邱議瑩落後柯志恩

鏡報今天公布2026年高雄市長選舉民調指出，在對決國民黨最可能參選人選、立委柯志恩狀況，立委賴瑞隆領先柯志恩3.3個百分點，獲得第一；立委許智傑僅微幅領先柯志恩0.9個百分點，居於第二；立委林岱樺和柯志恩不相上下，位於第三；立委邱議瑩則落後柯志恩4個百分點墊底，且是唯一一位落後柯志恩的綠營人選。

民進黨內爭取下屆高雄市長初選者眾，已表態的人包括賴瑞隆、林岱樺、邱議瑩和許智傑。依照民進黨提名規則慣例，在需要初選的縣市，若有明確對手，經黨內參選人協調同意後，採對比式民調，領先優勢最多的人獲得提名；若無明確對手，就採黨內互比式民調。

民調指出，賴瑞隆與柯志恩對比，獲得41.8%的支持度，略高於柯志恩的38.5%，呈現3.3個百分點的領先優勢，另有19.7%的受訪者尚未決定；許智傑與柯志恩對比，獲得39.8%的支持度，僅微幅領先柯志恩的38.9%，另有21.2%的受訪者尚未決定。

民調顯示，林岱樺與柯志恩對比，雙雙獲得38.8%的支持度，呈現勢均力敵的拉鋸戰，另有22.4%的受訪者尚未決定；邱議瑩與柯志恩對比，邱議瑩僅獲37.8%的支持度，落後柯志恩的41.8%，差距達4個百分點，另有20.5%的受訪者尚未決定。

除了與柯志恩對比，民調結果也指出，在黨內互比方面，賴瑞隆的支持度為25.9%居冠，林岱樺的支持度為25.2%居次，賴、林兩人差距有限，呈現激烈競爭態勢；邱議瑩的支持度15.2%、許智傑11.5%則相對落後，另有22.2%的選民尚未決定。

在看好度方面，民調結果指出，被問到「最可能代表民進黨參選高雄市長」的人選，賴瑞隆以30.3%的看好度位居第一，其次分別是邱議瑩18.2%、許智傑14.5%和林岱樺14.0%，另有23.1%的民眾尚未決定。

在參選提及率部分，根據這份民調結果，在未提示選項的情況下，受訪者能主動提及的潛在參選人中，賴瑞隆獲得29.9%的提及率，邱議瑩27.7%和林岱樺27.0%次之，再來是柯志恩20.1%和許智傑19.4%。值得注意的是，有高達48.3%的受訪者表示說不出任何名字，顯示多數高雄市民對下屆市長人選仍未有明確印象。

該民調由鏡報委託山水民意研究股份有限公司執行，調查時間為2025年9月10日至2025年9月12日。訪問地區為高雄市，對象為設籍訪問地區、20歲以上成年人。抽樣方法採住宅電話用戶為抽樣架構，以系統抽樣加尾兩碼隨機方式抽樣。共計完成1070份有效樣本，在95%的信心水準下，抽樣誤差約為±3.00個百分點。最後依內政部人口統計資料，進行地區、性別、年齡加權，以符合母體結構。

