國人對賴清德「感情溫度」僅43.3度 低於柯文哲48.8度

台灣民意基金會今天公布最新民調，20歲以上台灣人對賴清德總統的感情溫度是43.34度，低於民眾黨前主席柯文哲的48.81度。台灣民意基金會董事長游盈隆表示，台灣社會對上任16個月的賴清德總統整體感覺開始趨向失望、負面與具爭議性，這對一個期盼勵精圖治的新任總統絕非好消息。

民調問題為「如果用0度到100度來表示對政治人物的好感與反感，0度表示最冷， 最強烈的反感；而100度表示最熱，最強烈的好感；50度表示沒什麼感覺，既無好感也無反感。請您用0到100之間的數字來表達您對xxx感覺？」本次民調同時進行了賴總統與柯文哲調查。

結果顯示，32.5%對賴清德的感情溫度是51度以上，22.5%沒有感覺，40.6%對他的感覺是 49 度以下，平均溫度為43.34度。柯文哲部分，34.6%對柯感情溫度是51度以上，29.3%沒有感覺，29.7%對他 的感覺是49度以下，平均溫度為48.81度。

游盈隆表示，去年9月柯文哲被收押沒幾天時，也進行過同樣民調，與一年前相比出現小幅回升現象，從一年前44.91度，到現在的48.81度，回升3.9度，距離破50度，回到有陽光的世界，只差不到1.2度。

游盈隆指出，從平均溫度看，台灣社會對賴清德總統的平均溫度，從一年前54.65度，到現在43.34度，大幅下滑11.31度，彷彿從陽光普照的的世界墜入陰冷的世界。這是當今總統人氣在短時間內急遽退散的現象。

游盈隆說，從長期趨勢看，台灣民意基金會針對國人對賴清德的感情溫度，前後一共做了16次全國性調查，第一次是賴2017年9月出任行政院長時。在16次調查中，只有兩次感情溫度掉到50度以下，一次是2023年10月總統大選期間，另一次就是現在擔任總統的時候。在過去八年間，調查顯示賴清德是相當受歡迎的政治人物，只有今年9月直接墜入民意冷宮，最主要是受到大罷免大失敗的影響，未來是否可以很快走出民意冷宮，再次獲得社會與人民的擁抱，需靠自己的努力與造化。

該民調由山水民意研究公司受本基金會委託，主要負責抽樣設計、電話訪談、資料清理與統計分析。訪問期間是9月8-10日，共3天；對象以全國為範圍的20歲以上成年人；抽樣方法為市話與手機並用的雙底冊抽樣，市話 70%，手機 30%。有效樣本1077人，市話753人，手機324人；抽樣誤差在95%信心水準下約正負 2.99 個百分點。並依內政部最新人口統計資料進行地區、性別、年齡 及教育程度加權，以符合母體結構。

