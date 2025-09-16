快訊

民調／內閣改組難挽頹勢 賴總統聲望32.7%再創新低

聯合報／ 記者蔡晉宇／台北即時報導
賴清德總統下午到板橋深丘福德宮參拜，祈求國家風調雨順。圖／聯合報系資料照片
台灣民意基金會今天公布最新民調指出，僅約三成三民眾贊同賴清德總統處理國家大事的方式，五成八不贊同，賴總統聲望再創就任後新低，且不贊同者比贊同者多25.1個百分點。台灣民意基金會董事長游盈隆表示， 民怨如火山持續噴發，大罷免大失敗後推出的「四個調整」，顯然也沒發揮預期效果。

民調問題為，「賴清德總統上任已一年多，一般說來，您贊同或不贊同他處理國家大事 的方式，包括重要人事安排與政策？」結果顯示，6.6%非常贊同，26.1%還算贊同，30%不太贊同，27.8%一點也不贊同，6.9%沒意見，2.5%不知道、拒答。

游盈隆指出，在台灣1個百分點約等於19.5萬人，25.1個百分點的意思是，當前不贊同賴總統執政表現的人已多過贊同的人近500萬人左右。對上任16個月的賴總統而言，這無疑是一個空前的政治挫敗，台灣人民對他原本深厚的善意儲藏，正日漸單薄，甚至有見底之虞。

游盈隆說，更精細地呈現過去一個月，賴總統民意支持度變化的具體狀況。非常贊同他領導國家方式的人下降1.9個百分點，還算贊同上升1.3個百分點，不太贊同上揚5.5個百分點，一點也不贊同下滑2.1個百分點。整體而言，大罷免及其他重大事件對賴清德民意支持度衝擊已逐漸緩和。

游盈隆分析，賴總統聲望沒起色有七大原因，第一、726與823兩波大罷免大失敗，社會歸罪賴總統與執政黨，這無疑是單一最重要因素；第二、台美關稅談判前景不明，正帶來強烈經濟衝擊，人心惶惶，人民對政府漸失信心；第三、柯文哲案疑雲滿天，偵辦與審理過程爭議四起，人民對司法疑慮漸深；第四、七月初丹娜絲颱風及兩次嚴重水災，重創人民對賴總統應變能力的信賴。

游盈隆說，第五、卓內閣已連續半年深陷執政困境，不滿意內閣施政表現者已逼近六成；第六、面對大罷免大失敗結果，賴總統雖推出「四個調整」試圖回應民意，但社會無感，並未奏效， 未能迅速挽回民心；第七、朝野政黨持續惡鬥，政局依舊動盪，政治僵局無解。

該民調由山水民意研究公司受本基金會委託，主要負責抽樣設計、電話訪談、資料清理與統計分析。訪問期間是9月8-10日，共3天；對象以全國為範圍的20歲以上成年人；抽樣方法為市話與手機並用的雙底冊抽樣，市話 70%，手機 30%。有效樣本1077人，市話753人，手機324人；抽樣誤差在95%信心水準下約正負 2.99 個百分點。並依內政部最新人口統計資料進行地區、性別、年齡 及教育程度加權，以符合母體結構。

賴清德總統聲望32.7%，再創新低。圖／台灣民意基金會提供
民調 大罷免 游盈隆 賴清德

