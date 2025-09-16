快訊

三立前副總兒涉下藥性侵江祖平 龔益霆1個半小時辦保「步出北檢」

聽新聞
0:00 / 0:00

觀察站／串起社區照護 加速整合制度

聯合報／ 本報記者張裕珍

失智失蹤，儘管警方聲稱尋獲率高，仍是許多失智症家庭的噩夢，失足落水、車禍喪命更是難以承受之痛。面對「失智海嘯」，政府卻從預防走失到後端協尋都欠缺整合，社會支持系統更顯不足，悲劇只怕接踵而來。

據統計，台灣去年近一千八百名失智長者走失，平均每天四點八人，且逐年攀升。警方為協尋失智者開啟綠色通道，不用等廿四小時即可報案，加速尋獲速度，值得稱許，但走失黑數未知，部分通報案例未註明失智，或家屬自行尋回未通報。真實情況，遠比官方數據更嚴峻。

尤其失智者迷途路徑難以推測，加上自我照顧能力、求援能力都較低，在在增加傷亡風險。走失協尋若僅仰賴警察、消防機關，事倍功半，唯有全民意識提升，當發現有失智者走失，社會隨時動員方能真正發揮守護力量。

但問題在於，台灣對失智症的認知教育還遠遠不足，社會仍存汙名化、負面印象，許多患者與家庭無法在疾病早期獲得支持，陷入孤立無援困境。當失智者迷途不知求助，旁人又缺乏警覺，黃金協助時機往往流失，最終造成更沉重的社會成本。

縱使政府注意到防走失重要性，提供愛心手鍊與ＧＰＳ衛星定位器等防走失工具申請與補助，但六都申請率普遍偏低，主因宣導不足、程序繁瑣。明明長者已有走失疑慮，家屬仍被卡在冗長評估流程，一旦等待期間發生憾事，政策美意便淪為空談。

而更根本的解方，還在於營造「友善失智」環境。儘管政府推動失智政策綱領二點○已八年，培養不少友善天使與組織，卻未真正落實於社區。台灣須盤點改善公共空間，更積極推動失智友善社區，鼓勵失智症家庭現身，在地被接納。

早一步邁入超高齡化社會的日本，已訂定失智症基本法，以「共生社會」為願景。面對日益嚴峻的失智迷航危機，政府短期應立即補強制度缺口，長期更須推動跨部會立法、資源整合與教育宣導，建立社會大眾對失智症的正確認知和敏感度，由上而下結合社區力量，構築一張友善失智安全網，才能真正接住患者和家庭。

GPS 失智 日本 失蹤

延伸閱讀

長者失智比例佔8% 李千娜盼多關注長輩

台中大里戲水男童右腿卡水溝爆哭 江和樹：營救過程驚險

平溪紫東社區復育豔紅鹿子百合 金農遊開放報名

台北、台中連傳水塔陳屍案…喝到屍水怎辦？命理師這麼說

相關新聞

華爾街日報稱 大陸積極爭取川普訪北京

華爾街日報報導，中國大陸近來積極向白宮示好，希望爭取美國總統川普在十月南韓亞太經合會（ＡＰＥＣ）峰會前訪問北京。大陸將派...

美中科技戰未歇...輝達違反「反壟斷法」？大陸徹查

大陸國家市場監督管理總局昨晚公告，初步調查顯示，輝達違反大陸「反壟斷法」及相關規定，決定對輝達實施進一步調查。這起調查涉...

華府智庫專家：美應縮減區域軍事部署

紐約時報十五日發表華府智庫「國防重點」軍事分析主任卡瓦納（Jennifer Kavanagh）專文指出，美中關係因台灣問...

陽光行動／人走失防悲劇 愈早報案愈好

失智迷航層出不窮，許多失智長者失去方向感、判斷力，相關單位協尋時，也因難以用常理判斷患者行走路徑，尋人不易，往往需動員大...

國民黨：台灣主權歸屬中華民國毫無疑義

美國在台協會（ＡＩＴ）表示，二戰相關文件「並未決定台灣最終的政治地位」。國民黨昨回應表示，台灣主權歸屬中華民國毫無疑義；...

台灣最終政治地位未定？國安人士解讀／沒有國家可決定台灣地位

美方罕見對外表示，中國刻意曲解二戰時期文件，並指包括開羅宣言、波茲坦宣言及舊金山和約等三大文件均未決定台灣最終政治地位。...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。