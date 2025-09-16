華爾街日報稱 大陸積極爭取川普訪北京

華爾街日報報導，中國大陸近來積極向白宮示好，希望爭取美國總統川普在十月南韓亞太經合會（ＡＰＥＣ）峰會前訪問北京。大陸將派總理李強赴紐約出席聯合國大會，並釋放訊號稱川普若今年訪中，大陸國家主席習近平明年願赴美參加廿國集團（G20）峰會。美方則開出條件，將TikTok出售視為試金石，看北京是否願意讓步以促成川普訪中。

知情人士透露，大陸外交官過去兩個月積極向白宮示好，試圖敲定川普訪中，美方則要求北京在貿易乃至TikTok等議題上做出具體讓步，作為「可展示的成果」。

對川普政府而言，TikTok出售案現已成為試金石。知情人士表示，若北京展現任何彈性，將被視為願意做出必要讓步、爭取川普訪北京的風向球。但如果大陸一直拖延，可能讓美方感到挫敗，甚至導致川普訪問告吹。

報導說，美國官員傾向安排在十月底的南韓ＡＰＥＣ峰會場邊舉行川習會，但知情人士透露，中方更希望在自家地盤北京舉行川習會，以便全盤掌控流程，凸顯習近平強勢形象並避免突發情況，這也將被視為習近平一次重大外交勝利。

