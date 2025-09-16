快訊

美中科技戰未歇...輝達違反「反壟斷法」？大陸徹查

聯合報／ 記者陳宥菘／綜合報導
美中第四輪經貿會談十四日起在馬德里舉行，美國財長貝森特（左三）、貿易代表葛里爾（左四）與大陸國務院副總理何立峰（右二）展開會談。路透
美中第四輪經貿會談十四日起在馬德里舉行，美國財長貝森特（左三）、貿易代表葛里爾（左四）與大陸國務院副總理何立峰（右二）展開會談。路透

大陸國家市場監督管理總局昨晚公告，初步調查顯示，輝達違反大陸「反壟斷法」及相關規定，決定對輝達實施進一步調查。這起調查涉及輝達在二○二○年獲大陸官方有條件放行的邁絡思收購案。在中美馬德里磋商之際，此舉可能讓談判情勢變得複雜。

大陸國家市監總局指出，輝達違反大陸「反壟斷法」及「市場監管總局關於附加限制性條件批准英偉達（輝達）公司收購邁絡思科技有限公司股權案反壟斷審查決定的公告」，但是並未具體說明輝達如何違反相關法律。

大陸國家市監總局是在去年十二月九日宣布對輝達涉嫌違反「反壟斷法」及該局相關「公告」，開展立案調查。調查係針對邁絡思收購案。

邁絡思公司是一家以色列籍美國跨國供應商，提供基於InfiniBand和乙太網路技術的電腦網路產品。輝達在二○一九年三月宣布斥資六十九億美元收購邁絡思，收購案於二○二○年四月獲大陸當局作出多項附加限制性條件後批准，其中包含要求輝達在收購交易完成後六年內，依據公平、合理、無歧視原則向大陸市場繼續供應輝達ＧＰＵ加速器、邁絡思高速網路互聯設備和相關軟體、配件。

有分析認為，輝達作為一家美國企業，在遵守美國出口管制相關法律要求的情況下，可能無法履行此前經營者持續供貨的承諾，因此引發大陸反壟斷執法機構對輝達違反承諾義務的調查。

近幾個月來，受美中地緣政治影響，輝達在大陸市場發展受衝擊。今年七月輝達執行長黃仁勳在北京宣布H20晶片已獲美方批准，將恢復向大陸市場銷售後，大陸網信辦七月底突通報約談輝達，要求就H20晶片安全風險問題進行說明並提交相關證明。

在中美馬德里經貿磋商之際，雙方科技戰未歇。美國十三日將廿三家陸企列入實體清單，大陸隨後宣布對美國相關模擬晶片（特定類比ＩＣ晶片）發起反傾銷調查，同時就美國對大陸積體電路領域相關措施發起「反歧視」調查。

