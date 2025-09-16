聽新聞
華府智庫專家：美應縮減區域軍事部署
紐約時報十五日發表華府智庫「國防重點」軍事分析主任卡瓦納（Jennifer Kavanagh）專文指出，美中關係因台灣問題持續惡化，現在比以往任何時刻更接近衝突臨界點，但眼下無解的局面實則可解套。卡瓦納主張，美國總統川普應大膽與中國大陸達成協議，縮減區域軍事部署，並明確告訴台灣，美方的軍事支援既非保證也非無限。
「國防重點」智庫（Defense Priorities）素來傾向限縮美國防務政策。卡瓦納描述，過去十年，台灣的抗拒引發北京恫嚇，促使華府強化對台支持，往復循環使台灣成為美中衝突核心。
卡瓦納並主張，川普政府避免捲入戰爭的最佳做法，是大膽尋求與中國達成一項新協議：縮減美國在區域的防務部署來恢復台海平衡，並明確告訴台灣，美國不保證一定提供軍事支援，即使提供也有範圍與限度，不是無止境。
