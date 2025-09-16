聽新聞
國民黨：台灣主權歸屬中華民國毫無疑義
美國在台協會（ＡＩＴ）表示，二戰相關文件「並未決定台灣最終的政治地位」。國民黨昨回應表示，台灣主權歸屬中華民國毫無疑義；二戰後期及戰後文件均已確認並以法律實踐將台灣、澎湖及其附屬島嶼（包括釣魚臺列嶼）歸還中華民國，此些史實，斑斑可考。
國民黨表示，值此二戰勝利暨台灣光復八十周年時刻，國民黨必須不厭其煩地重申歷史事實、捍衛中華民國；無論是二戰後期及戰後的文件，包括開羅宣言、波茲坦公告（宣言）、日本降伏文書、舊金山和約，乃至於一九五二年的中日和約等，均已確認並以法律實踐將台灣、澎湖及其附屬島嶼（包括釣魚台列嶼）歸還中華民國。
