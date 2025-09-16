台灣最終政治地位未定？國安人士解讀／沒有國家可決定台灣地位

美方罕見對外表示，中國刻意曲解二戰時期文件，並指包括開羅宣言、波茲坦宣言及舊金山和約等三大文件均未決定台灣最終政治地位。此舉引發美中台敏感神經，國安人士指出，美方對台長期政策不變，所謂「未定論」是從國際法說明，沒有國家可以決定台灣地位。

國安人士說，中共正大力宣傳他們的「三個八十年」（聯合國成立八十年、二戰勝利八十年、抗日勝利八十年），在國際上進行法律戰、歷史論述戰，強化「台灣是中國不可分割的一部分」，中共的主軸就是創造一個敘事：中國打贏抗戰，所以「光復」台灣，然後中華人民共和國繼承了中華民國，於是台灣就是屬於中國（中華人民共和國）的。

中共日前舉辦九三大閱兵，國安人士說，中國把俄羅斯、北韓、伊朗都湊在一起，跟國際民主社會分庭抗禮，再加上極力宣傳「三個八十年」；以美國為首的民主友盟國家，都認為中共的作法「太過火」，因此當然必須廓清中方這種扭曲史實和國際法體系的作為。

