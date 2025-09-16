快訊

三立前副總兒涉下藥性侵江祖平 龔益霆1個半小時辦保「步出北檢」

聽新聞
0:00 / 0:00

陽光行動／失智駕駛者 交通不定時炸彈

聯合報／ 記者周嘉茹吳傑沐鄭國樑／專題報導

失智者迷失方向，不時傳出誤闖國道，嚇壞用路人，甚至釀成傷亡。專家還指出，中度以上（含）失智症患者不具安全駕駛能力，但欠缺通報系統，建議政府正視此問題、擬定配套。

國道公路警察局統計，近五年行人誤闖國道違規共八四三人，呈逐年成長趨勢，從二○二一年一七九人，去年已增至二○三人。國道員警說，誤闖行人約半數為失智長者，因無法辨別道路環境，誤闖國道置身險境，或開車逆向上國道。

今年四月間，一名輕微失智且患有重聽的彭姓老翁竟半夜開車上國道三號苗栗路段，不僅逆向行車還酒駕，尤其車輛老舊不堪，前擋玻璃嚴重龜裂霧化，也沒有後照鏡，國道警方全線封閉才順利攔下，幸未釀禍。

國道三號鶯歌段去年六月也有老翁徒步上國道，闖入內側車道，遭多車接連撞擊，當場死亡，警方查出老翁罹患失智症。

國道警方坦言，誤闖很難預防，只能接獲通報後，派遣巡邏警力將人帶下來。但警方會鎖定易發生誤闖路段或交流道出入口加強巡邏，及時攔截。

台灣失智症協會理事長徐文俊說，失智症嚴重者反應速度會變慢、判斷力可能變差，但國內目前僅針對七十五歲以上高齡駕駛人有換照規定，須通過「認知功能測驗」或提供「未患中度以上失智症證明」，才能換照，根本無法得知中度以上失智症患者是否仍開車上路，「目前道路交通管理並未建立通報系統，政府應特別注意橫向聯繫」。

「貿然吊銷駕照，恐演變無照駕駛，增加風險。」徐文俊認為，無論高齡或失智者被禁止開車，一定要有輔助方案，建議因地制宜訂定規範與配套，像新北市鼓勵七十歲以上長者用駕照換悠遊卡，效果很好。

失智 國道 酒駕 高齡者

延伸閱讀

長者失智比例佔8% 李千娜盼多關注長輩

全國首創！金門社宅結合失智團體家屋2年後完工 成為失智者第二個家

失智風險高44%！最新研究吃多「這類食物」 罹患帕金森氏症機率增2.5倍

研究指45%失智症可預防 國衛院推40歲起5大守則

相關新聞

華爾街日報稱 大陸積極爭取川普訪北京

華爾街日報報導，中國大陸近來積極向白宮示好，希望爭取美國總統川普在十月南韓亞太經合會（ＡＰＥＣ）峰會前訪問北京。大陸將派...

美中科技戰未歇...輝達違反「反壟斷法」？大陸徹查

大陸國家市場監督管理總局昨晚公告，初步調查顯示，輝達違反大陸「反壟斷法」及相關規定，決定對輝達實施進一步調查。這起調查涉...

華府智庫專家：美應縮減區域軍事部署

紐約時報十五日發表華府智庫「國防重點」軍事分析主任卡瓦納（Jennifer Kavanagh）專文指出，美中關係因台灣問...

陽光行動／人走失防悲劇 愈早報案愈好

失智迷航層出不窮，許多失智長者失去方向感、判斷力，相關單位協尋時，也因難以用常理判斷患者行走路徑，尋人不易，往往需動員大...

國民黨：台灣主權歸屬中華民國毫無疑義

美國在台協會（ＡＩＴ）表示，二戰相關文件「並未決定台灣最終的政治地位」。國民黨昨回應表示，台灣主權歸屬中華民國毫無疑義；...

台灣最終政治地位未定？國安人士解讀／沒有國家可決定台灣地位

美方罕見對外表示，中國刻意曲解二戰時期文件，並指包括開羅宣言、波茲坦宣言及舊金山和約等三大文件均未決定台灣最終政治地位。...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。