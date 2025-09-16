聽新聞
0:00 / 0:00
台灣最終政治地位未定？學者看法／是否符美中台利益待深思
美國在台協會（ＡＩＴ）表示二戰相關文件「並未決定台灣最終的政治地位」，引發熱議。學者認為，台灣屬於中華民國的事實毫無疑義；在美中可能正預備川習高峰會，以及台海周邊軍事活動頻仍之際，此一論辯是否符合各方利益，有待深思。更有學者直言，須問美方「台灣最終政治地位為何」，才能確認美國真正態度。
淡大國際事務與戰略研究所副教授黃介正說，在當前國際強權競爭的格局下，各國基於自身戰略利益，可能嘗試對台灣地位進行對己方有利的法理詮釋；然而，台灣在中華民國憲法主權定義下的法理地位，絕不會因國際形勢的變化或意識形態的分歧而有所動搖或改變。
國安會前副秘書長楊永明表示，美國在台海議題突然跟中國大陸再次交鋒，在軍事、外交、法律戰幾乎是全面性展開；而在「台灣地位未定」議題上，美方的做法是一個重大決定，延續魯比歐擔任美國國務卿後更改對美台關係的描述，刪掉「不支持台獨」的說法。
政大外交系教授黃奎博認為，或有可能表示美方認為這些文件之外的文件，才決定了台灣最終的政治地位，所以必須問美方官員，台灣最終的政治地位究竟為何，才能確認美國正在重推「台灣地位未定」。
👉823重啟核三公投併第二波罷免
▪ 藍委7仙過海 重啟核三未通過！823罷免併公投開票結果看這裡
▪ 823公投併罷免落幕！重啟核三未通過、藍委7仙過海 圖解各地支持度消長
▪ 談話全文／大罷免遭完封 賴總統：已請卓榮泰留任「啟動必要人事改組」
▪ 圖解726／支持度消長、投票率 726罷免細節全在這
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言