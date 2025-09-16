快訊

台灣最終政治地位未定？學者看法／是否符美中台利益待深思

聯合報／ 記者鄭媁／台北報導

美國在台協會（ＡＩＴ）表示二戰相關文件「並未決定台灣最終的政治地位」，引發熱議。學者認為，台灣屬於中華民國的事實毫無疑義；在美中可能正預備川習高峰會，以及台海周邊軍事活動頻仍之際，此一論辯是否符合各方利益，有待深思。更有學者直言，須問美方「台灣最終政治地位為何」，才能確認美國真正態度。

淡大國際事務與戰略研究所副教授黃介正說，在當前國際強權競爭的格局下，各國基於自身戰略利益，可能嘗試對台灣地位進行對己方有利的法理詮釋；然而，台灣在中華民國憲法主權定義下的法理地位，絕不會因國際形勢的變化或意識形態的分歧而有所動搖或改變。

國安會前副秘書長楊永明表示，美國在台海議題突然跟中國大陸再次交鋒，在軍事、外交、法律戰幾乎是全面性展開；而在「台灣地位未定」議題上，美方的做法是一個重大決定，延續魯比歐擔任美國國務卿後更改對美台關係的描述，刪掉「不支持台獨」的說法。

政大外交系教授黃奎博認為，或有可能表示美方認為這些文件之外的文件，才決定了台灣最終的政治地位，所以必須問美方官員，台灣最終的政治地位究竟為何，才能確認美國正在重推「台灣地位未定」。

