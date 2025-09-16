美國務院認同AIT 提「台灣地位未定」

美國在台協會（ＡＩＴ）日前回應媒體提問指出，包括「開羅宣言」、「波茲坦宣言」及「舊金山和約」等文件均未決定台灣最終政治地位，引發爭議；本報向美國國務院求證，國務院發言人回信表示，ＡＩＴ已準確地傳遞訊息，中國刻意扭曲二戰時期文件來支持其脅迫台灣行動，以征服台灣。

ＡＩＴ日前表示中國刻意曲解二戰時期文件，並指三大文件均未決定台灣最終政治地位。國務院發言人與ＡＩＴ口徑一致說，北京的敘事完全錯誤，這些文件都沒有決定台灣最終政治地位。

國務院發言人重申，美國會持續支持台灣面對中國的軍事、經濟、資訊、法律和外交施壓，與國際夥伴一起堅定支持台海和平穩定，反對任何片面改變兩岸現狀企圖，尤其是以武力或脅迫方式。

大陸外交部發言人林劍昨日回應，美方謬論顛倒黑白、混淆視聽，中方對此強烈不滿，堅決反對。林劍在例行記者會上表示，「台灣回歸中國」是二戰勝利成果和戰後國際秩序重要組成部分，「開羅宣言」、「波茲坦宣言」、「日本投降書」等一系列具有國際法效力的文件，都清楚確認「中國對台灣的主權」。他並稱，台灣地位問題早在一九四五年「中國人民抗日戰爭勝利」時就已徹底解決，所謂「舊金山和約」是二戰後美國糾集一些國家，在排斥「中華人民共和國」、蘇聯情況下，對日單獨媾和而發表的非法、無效文件。林劍重申，中方敦促美方恪守一個中國原則，停止以任何形式縱容支持「台獨」分裂勢力。

針對ＡＩＴ和國務院說法，ＡＩＴ前理事主席卜睿哲說，這是他第一次看到這樣具體的措辭，但措辭背後理念與美國過去政策一致；他不認為有很大問題，這樣的論述與美國過去政策相符，美國對台政策並沒有改變。

不過，有涉外人士表示，美方目的僅是駁斥中國對台灣擁有主權，而非當真為「台灣地位未定論」背書。該人士也表示，美國的回應恐怕過於簡化，應該點明三個歷史文件與中共敘事不同之處；美方如此模糊回應給予外界太多詮釋空間，容易讓人誤解。

陸官媒：AIT與賴將台灣推向戰爭邊緣

記者陳宥菘／綜合報導

美國在台協會（ＡＩＴ）日前表示，「開羅宣言」、「波茲坦宣言」等二戰文件未決定台灣最終政治地位，並批大陸刻意扭曲，以脅迫台灣。大陸官媒環球時報評論，指ＡＩＴ的根本目的是為「以台制華」製造法理依據，台灣已成美國遏止大陸的戰略棋子，ＡＩＴ與賴清德正將台灣推向戰爭邊緣。

環球時報十四日發布題為「鼓譟『台灣地位未定』極其荒唐且危險」文章稱，ＡＩＴ所謂未定論是自欺欺人，刻意割裂歷史文件間的法理關聯，根本目的是為「以台制華」製造法理依據。

文章指一九四三年開羅宣言要求日本竊取中國之領土，例如東北、台灣、澎湖列島等「歸還中國」，這絕非模糊政治承諾，而是戰後領土歸屬法律基礎。一九四五年波茨坦公告第八條以國際法形式重申「開羅宣言之條件必將實施」。同年九月，日本簽署投降條款，表示要履行歸還領土義務。十月廿五日，「中國政府正式收復台灣、恢復對其行使主權」，絕非ＡＩＴ口中「未決定」的模糊狀態。

商品推薦