快訊

三立前副總兒涉下藥性侵江祖平 龔益霆1個半小時辦保「步出北檢」

聽新聞
0:00 / 0:00

美國務院認同AIT 提「台灣地位未定」

聯合報／ 記者陳熙文賴錦宏陳宥菘／綜合報導
1943年12月2日發表「開羅宣言」，圖中左起，國民政府軍事委員長蔣介石、美國總統羅斯福、英國首相丘吉爾。美聯社
1943年12月2日發表「開羅宣言」，圖中左起，國民政府軍事委員長蔣介石、美國總統羅斯福、英國首相丘吉爾。美聯社

美國在台協會（ＡＩＴ）日前回應媒體提問指出，包括「開羅宣言」、「波茲坦宣言」及「舊金山和約」等文件均未決定台灣最終政治地位，引發爭議；本報向美國國務院求證，國務院發言人回信表示，ＡＩＴ已準確地傳遞訊息，中國刻意扭曲二戰時期文件來支持其脅迫台灣行動，以征服台灣。

ＡＩＴ日前表示中國刻意曲解二戰時期文件，並指三大文件均未決定台灣最終政治地位。國務院發言人與ＡＩＴ口徑一致說，北京的敘事完全錯誤，這些文件都沒有決定台灣最終政治地位。

國務院發言人重申，美國會持續支持台灣面對中國的軍事、經濟、資訊、法律和外交施壓，與國際夥伴一起堅定支持台海和平穩定，反對任何片面改變兩岸現狀企圖，尤其是以武力或脅迫方式。

大陸外交部發言人林劍昨日回應，美方謬論顛倒黑白、混淆視聽，中方對此強烈不滿，堅決反對。林劍在例行記者會上表示，「台灣回歸中國」是二戰勝利成果和戰後國際秩序重要組成部分，「開羅宣言」、「波茲坦宣言」、「日本投降書」等一系列具有國際法效力的文件，都清楚確認「中國對台灣的主權」。他並稱，台灣地位問題早在一九四五年「中國人民抗日戰爭勝利」時就已徹底解決，所謂「舊金山和約」是二戰後美國糾集一些國家，在排斥「中華人民共和國」、蘇聯情況下，對日單獨媾和而發表的非法、無效文件。林劍重申，中方敦促美方恪守一個中國原則，停止以任何形式縱容支持「台獨」分裂勢力。

針對ＡＩＴ和國務院說法，ＡＩＴ前理事主席卜睿哲說，這是他第一次看到這樣具體的措辭，但措辭背後理念與美國過去政策一致；他不認為有很大問題，這樣的論述與美國過去政策相符，美國對台政策並沒有改變。

不過，有涉外人士表示，美方目的僅是駁斥中國對台灣擁有主權，而非當真為「台灣地位未定論」背書。該人士也表示，美國的回應恐怕過於簡化，應該點明三個歷史文件與中共敘事不同之處；美方如此模糊回應給予外界太多詮釋空間，容易讓人誤解。

陸官媒：AIT與賴將台灣推向戰爭邊緣

記者陳宥菘／綜合報導

美國在台協會（ＡＩＴ）日前表示，「開羅宣言」、「波茲坦宣言」等二戰文件未決定台灣最終政治地位，並批大陸刻意扭曲，以脅迫台灣。大陸官媒環球時報評論，指ＡＩＴ的根本目的是為「以台制華」製造法理依據，台灣已成美國遏止大陸的戰略棋子，ＡＩＴ與賴清德正將台灣推向戰爭邊緣。

環球時報十四日發布題為「鼓譟『台灣地位未定』極其荒唐且危險」文章稱，ＡＩＴ所謂未定論是自欺欺人，刻意割裂歷史文件間的法理關聯，根本目的是為「以台制華」製造法理依據。

文章指一九四三年開羅宣言要求日本竊取中國之領土，例如東北、台灣、澎湖列島等「歸還中國」，這絕非模糊政治承諾，而是戰後領土歸屬法律基礎。一九四五年波茨坦公告第八條以國際法形式重申「開羅宣言之條件必將實施」。同年九月，日本簽署投降條款，表示要履行歸還領土義務。十月廿五日，「中國政府正式收復台灣、恢復對其行使主權」，絕非ＡＩＴ口中「未決定」的模糊狀態。

二戰 國務院 舊金山和約 美國在台協會

延伸閱讀

AIT「未定論」 國安人士：中共扭曲史實 沒有國家可以決定台灣地位

AIT「台灣地位未定」論 大陸外交部強硬回應

AIT指台灣主權未定 國民黨：二戰文件確認台灣主權歸屬中華民國

環球網：鼓譟「台灣地位未定」極度荒唐且危險

相關新聞

華爾街日報稱 大陸積極爭取川普訪北京

華爾街日報報導，中國大陸近來積極向白宮示好，希望爭取美國總統川普在十月南韓亞太經合會（ＡＰＥＣ）峰會前訪問北京。大陸將派...

美中科技戰未歇...輝達違反「反壟斷法」？大陸徹查

大陸國家市場監督管理總局昨晚公告，初步調查顯示，輝達違反大陸「反壟斷法」及相關規定，決定對輝達實施進一步調查。這起調查涉...

華府智庫專家：美應縮減區域軍事部署

紐約時報十五日發表華府智庫「國防重點」軍事分析主任卡瓦納（Jennifer Kavanagh）專文指出，美中關係因台灣問...

陽光行動／人走失防悲劇 愈早報案愈好

失智迷航層出不窮，許多失智長者失去方向感、判斷力，相關單位協尋時，也因難以用常理判斷患者行走路徑，尋人不易，往往需動員大...

國民黨：台灣主權歸屬中華民國毫無疑義

美國在台協會（ＡＩＴ）表示，二戰相關文件「並未決定台灣最終的政治地位」。國民黨昨回應表示，台灣主權歸屬中華民國毫無疑義；...

台灣最終政治地位未定？國安人士解讀／沒有國家可決定台灣地位

美方罕見對外表示，中國刻意曲解二戰時期文件，並指包括開羅宣言、波茲坦宣言及舊金山和約等三大文件均未決定台灣最終政治地位。...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。