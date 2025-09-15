卓榮泰：盼攜手建築業 合推都市更新等3大工作

第33屆中華建築金石獎今晚頒獎，行政院長卓榮泰說，政府希望與建築業者合作的3大工作，包含淨零轉型、均衡台灣、推動都市更新及危老重建，也盼立法院能儘速通過明年度總預算，讓公私協力逐一實現目標。

第33屆中華建築金石獎今天晚間在台北市信義區的中油大樓國光會議廳舉辦頒獎典禮，包含卓榮泰、數發部長林宜敬、經濟部長龔明鑫、內政部次長董建宏、國土署副署長徐燕興、國發會副主委高仙桂、交通部次長陳彥伯及中華建築金石獎主委許智傑等人出席。

卓榮泰致詞時說，中華建築金石獎被譽為「建築界奧斯卡」，是台灣建築界歷史最悠久、最具指標性的專業獎項，以改善台灣人居住品質，提升生活水準為宗旨，要求做到人文關懷、環境永續及創新科技，獎項不僅是對所有獲獎者的肯定，更期勉大家未來繼續更上一層樓，為後代留下不朽的建築物。

卓榮泰談及政府未來希望與建築業者合作的3大工作，首先為淨零轉型，政府傾全力要達到2050年淨零碳排，盼民間各方面全力協助，讓綠建築、公共工程在內為主的綠色採購，一起朝目前努力，「智慧建築，截然不同」，公私部門合力打造更優質的淨零生活環境。

卓榮泰說明，第二為落實均衡台灣理念，包含增加就業、提高薪資及繁榮地方3大目標。為了達到這些目標，行政院提出6大區域產業及生活圈計畫，包括北北基宜為首都圈黃金廊帶、桃竹苗發展為大矽谷，中彰投雲將以精密智慧新核心發展、嘉南高屏推動為大南方新矽谷、宜花東屏南及金馬澎則朝東部慢活城鄉與低碳樂活離島進行發展。

卓榮泰強調，桃竹苗大矽谷及大南方新矽谷將成為帶動台灣未來科技發展的2大引擎，政府將透過152項基礎建設支撐6大區域產業及生活圈發展，讓每個地方都有發展的目標，形塑6種不同面貌，包括人文、醫療、交通、水利等建設，而這也仰賴民間廠商一同合作。

卓榮泰表示，第三是大力推動都市更新及危老重建，這也反映在明年度中央政府總預算編製中，台灣已是高齡化社會，截至今年7月，65歲以上長者已達19.64%，因此建築不僅要向幼行，更要向長者致敬，必須全面展開都市更新及危老重建工作，讓高齡者能適應。

在都市更新方面，卓榮泰進一步說，除了公辦都更、自辦都更之外，未來也可考慮推動自主更新，讓民間團隊能夠加入，使所有需要的民眾，能以更合理方式保障其權益。

卓榮泰強調，「更新目的是要改善大家生活，不能更新，房屋愈小」，政府會透過容積率的調整，讓所有都市更新能獲得比現在更合理公平的條件，促進大家願意都市更新，進一步改變城市面貌。

卓榮泰表示，在總統賴清德指示下，在後關稅時代，國家施政重點將全力對內擴大內需，政府已將相關推動工作所需預算編入明年度中央政府總預算，期盼透過立法院的審議，能夠順利、儘速地通過總預算，促進政府與民間更多的合作。

