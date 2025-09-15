AIT「未定論」 國安人士：中共扭曲史實 沒有國家可以決定台灣地位

美國在台協會（ＡＩＴ）指出，包括「開羅宣言」、「波茲坦宣言」及「舊金山和約」等文件均未決定台灣最終政治地位。國安人士指出，中共大力宣傳「三個八十年」，更企圖以法律戰扭曲史實、「代表」台灣；美方對台長期政策不變，所謂的「未定論」是從國際法上說明，沒有國家可以決定台灣地位。

美方罕見對外表示，中國刻意曲解二戰時期文件，並指三大文件均未決定台灣最終政治地位。此舉引發美中台三方敏感政治神經，國安人士說，中共正在大力的宣傳他們的「三個八十年」（聯合國成立八十年、二戰勝利八十年、抗日勝利八十年），在國際上進行法律戰、歷史論述戰，強化「台灣是中國不可分割的一部分」。

國安人士表示，中共的主軸就是創造一個敘事：中國打贏抗戰，所以「光復」台灣，然後中華人民共和國繼承了中華民國，於是台灣就是屬於中國（中華人民共和國）的。

國安人士說，中共日前舉辦九三大閱兵中國把俄羅斯、北韓、伊朗都湊在一起，跟國際民主社會分庭抗禮；且中共自閱兵以來的各種動作，包括對俄烏、以伊的立場，也都刻意站在民主社群的對面，像是仍然對俄羅斯進行各項軍工以及經濟協助。而以美國為首的民主友盟國家，都認為中共的作法「太過火」，已破壞國際既有秩序，因此當然必須廓清中方這種扭曲史實和國際法體系的作為。

賴清德總統與我外交部、陸委會等相關單位多次重申，中華民國與中華人民共和國互不隸屬，中華人民共和國更無權在國際社會上代表台灣。

美方凸顯台灣政治地位「未定論」，國安人士表示，其實只是說明從國際法上沒有國家可以決定台灣的地位。從現代國家理論來看，國家的主權就是屬於國民全體，沒有人可以替代台灣人決定他們的主權誰屬；台灣的政治地位、主權當然也不是中華人民共和國「自以為」，甚至認為可以自行決定台灣地位。

