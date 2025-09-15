瓜地馬拉國慶酒會 陳明祺：感謝持續挺台

瓜地馬拉駐台大使館今晚舉行瓜地馬拉獨立204週年紀念日慶祝酒會，外交部政次陳明祺表示，感謝瓜國一直以來在國際替台灣發聲，讓台灣走向世界，台灣珍視雙邊友誼，將持續與夥伴攜手合作，共同為區域穩定、繁榮及發展做出貢獻。

「瓜地馬拉共和國獨立204週年紀念日慶祝酒會」晚間舉行，瓜國駐台大使艾特維（Luis Raúl EstévezLópez）、外交部政務次長陳明祺等人出席；由於台瓜之間有軍事交流，包括空軍司令鄭榮豐上將、國防大學校長劉志斌上將、參謀本部情報參謀次長室次長謝日升中將等人也參與慶祝酒會。

陳明祺致詞提到，台灣與瓜地馬拉共享自由、民主與法治，瓜國在追求民主自由的道路上，也走過一條艱辛之路，這些共同經歷，使得台瓜能夠歡聚一堂。

陳明祺提到，他代表台灣政府，感謝瓜國一直以來在國際上替台灣發聲，讓台灣走向世界，也讓世界看到台灣。因此台灣珍視與瓜國的友誼，並持續與夥伴攜手合作，共同為區域穩定、繁榮及發展做出貢獻。

艾特維致詞表示，瓜地馬拉堅信，在國際社會中，每個主權國家均有權利在安全的邊界內，和平且自由的存在，同時捍衛其他國家的利益，並確保民眾生命與繁榮；瓜地馬拉是一個多元文化和多民族的國家，由24個不同族群組成，並各自擁有獨特傳統、歷史與語言，共同編織「樹木之國」瓜地馬拉。

艾特維指出，瓜地馬拉目前的主要貿易夥伴，包括美國、薩爾瓦多、宏都拉斯、尼加拉瓜、台灣、日本、加拿大、比利時、英國等國家，與這些國家的合作，促進瓜地馬拉的經濟發展與國際交流。

艾特維說明，去年瓜地馬拉出口總額81.817億美元，包括咖啡、服裝、糖、香蕉、塑料製品及食用油脂等核心產品，主要銷往五大市場（中美洲、美國、歐元區、墨西哥及加拿大），貢獻了接近8成的出口收益。

他也提到，瓜地馬拉同期進口總額高達167億美元，約為出口的2倍，儘管面臨貿易逆差，但瓜國的宏觀經濟指標仍顯示出強勁勢頭。截至今年6月，通膨率穩定在1.17%，同時根據拉丁美洲經濟委員會預測，經濟將以4%速度增長，為拉美地區第二高的增長率。

艾特維強調，瓜地馬拉正積極推動經濟發展模式的轉型，未來將以擴展紡織業及參與半導體生產為核心支柱，這項戰略也得到台灣、美國及日本等友好國家支持，這些國際合作，有助於瓜國在全球經濟體中，佔據更有利的位置，促進國家永續發展。

