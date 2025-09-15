法國參院友台小組訪團 高度重視印太航行自由

快訊

中央社／ 台北15日電

外交部政務次長吳志中今天宴請法國參議院友台小組代表團，友台小組副主席德瑪指出，此行主要目的在展現法國對台灣的支持與友誼，並重申法國對捍衛印太地區航行自由的高度重視。

外交部晚間發布新聞稿表示，吳志中設宴歡迎法國參議院友台小組正式代表團，雙方就深化台法友誼、維護印太和平穩定及推動科技產業合作等議題廣泛交換意見。

吳志中表示，近年台法關係持續深化，感謝法國參議院於2021年以304票比0，一致通過支持台灣參與國際組織的決議案，並期盼法國在國際場合繼續為台灣發聲、支持台海和平穩定。

吳志中強調，台灣半導體產業的成功，有賴與包括荷蘭、德國、法國等歐洲國家在內各理念相近夥伴的密切合作。台灣將秉持同榮共好的理念，持續與國際夥伴交流對話，促進全球繁榮與安全，相信這次訪問將進一步提升雙邊多領域的合作關係。

法國參議院友台小組副主席德瑪（Rachid Temal）表示，很榮幸能率正式代表團訪台，並分享去年出席台灣第16任總統及副總統就職典禮的美好經驗。

德瑪指出，此行主要目的在於展現法國對台灣的支持與友誼，並重申法國對捍衛印太地區航行自由的高度重視。他高度肯定台灣在半導體、科技與民主韌性等方面的成就，盼雙方持續深化合作。

他也強調，台法交流與合作近年顯著提升，人員往來愈加密切。雙方將持續努力，共同打造更緊密的夥伴關係，並攜手守護印太地區的和平、穩定與繁榮。

美媒：無法進白宮見川普 成台灣關稅談判一大障礙

