AIT提台灣地位未定 學者：應問美方「台灣最終的政治地位」為何

聯合報／ 記者鄭媁／台北即時報導
社團法人對外關係協會舉辦「碧血丹心：八年抗戰與外交先賢的犧牲與貢獻」座談會，社團法人對外關係協會祕書長黃奎博。記者邱德祥／攝影
美國在台協會（AIT）表示，二戰相關文件「並未決定台灣最終的政治地位」。政大外交系教授黃奎博表示，美國自1979年與我斷交後，除了認知到中共對台立場，對台灣地位基本不採取立場。必須問美方官員，台灣最終的政治地位究竟為何，才能確認美國正在重推「台灣地位未定」。

黃奎博指出，美國曾因自身戰略利益而短暫地公開主張「台灣地位未定」，但其派遣大使的行為就表示承認中華民國對台灣地區的主權。美國自1979年與我國斷交後，除了認知到中共對台立場，基本上對台灣地位不採取立場。

黃奎博說，美國稱中共當局刻意曲解二戰時期文件，主要應指中共不接受中華民國和大韓民國未參與的「舊金山和約」（中共也不承認1952年4月台北與東京間的中日和約）。中共外長王毅數次指稱開羅宣言、波茨坦公告等一系列國際文件，「要求日本把從中國所竊取的領土包括台灣歸還中國」，這句話並沒有錯，只是王毅並沒講清楚，當時的中國「只有中華民國政府為代表」，且開羅宣言的原文是「將台、澎歸還中華民國」。

至於美國國務院口徑與AIT一致，黃奎博認為，或有可能表示美認為這些文件之外的文件，才決定了台灣最終的政治地位，所以必須問美方官員，台灣最終的政治地位究竟為何，才能確認美國是否正在重推「台灣地位未定」。

他舉例，譬如1952年我國與日本政府簽署的「中日和約」第四條表示，日本承認1941年以前「與中國所締結之一切條約，因戰爭結果而歸無效」，第十條則「確認中華民國國民應包括ㄧ切台灣及澎湖居民」，就決定了台灣在二戰後的政治地位，是屬於當時也堅持代表中國的中華民國。這就是美方未提到的、但對中華民國有利的國際文件之一。

黃奎博表示，民進黨政府切勿聽到美方說法便高興表示感謝，而應站在中華民國主權的立場，堅守自「開羅宣言」、「波茨坦公告」、日本「降伏文書」至「中日和約」的法理立場，否則不僅自失國格，而且在抗戰勝利80年的今日，更加愧對為國犧牲的先賢先烈。

