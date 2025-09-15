新iPhone順利上市 NCC回應打臉說：去年已修法

快訊

中央社／ 台北15日電
國家通訊傳播委員會（NCC）。圖／本報系資料照片
國民黨立委王鴻薇今天指國家通訊傳播委員會（NCC）以iPhone恐無法上市「威脅」人事案通過，但人事案未過，iPhone 17仍順利上市。NCC回應，去年已修改法規，時序先後不同，爬梳事件發生前後，說明並無問題。

王鴻薇上午在社群網站臉書（Facebook）發文說，去年iPhone16上市前，時任NCC副主委翁柏宗說「若委員會無法審理相關議案，可能會影響到未來將上市的iPhone16、17或無法進行型式認證，因此無法上市販售」，但人事案未通過，iPhone16仍如期上市。

王鴻薇說，今年1月20日，NCC代理主委陳崇樹說，通傳會單位預算若照在野黨提案，將影響新手機、新遊戲機跟藍牙耳機等將無法上市，還特別提到「114年度各位將沒辦法跟其他國家一樣享受新的品牌產品」，結果iPhone 17、Switch 2都順利在台灣開賣。

NCC解釋，時任發言人去年5月在例行記者會回應記者提問，若委員會無法組成，依當時規範將影響射頻器材進口，為避免此事發生，NCC於去年7月26日修改相關規範，將進口射頻器材（即新款手機、平板、遊戲機）改成不須經NCC委員會議審議事項，並發布新聞稿說明，以保障消費者權益，能讓民眾使用新款產品，將行政程序簡化，解決無法進口議題。

另外，NCC回應 「預算遭大幅刪減致影響射頻器材」一事，今年1月立法院審議114年度中央政府總預算案時，因有將該會業務費全數刪減至1元的提案，考量該提案對機關運作及民眾權益造成嚴重衝擊，經逐一盤點可能影響業務後，由代理主委於1月20日行政院記者會說明，盼爭取立法院於審議過程中能審慎評估。之後在1月23日就114年業務費遭刪減50%並凍結10%部分，也再度發布新聞稿說明。

對於王鴻薇所稱，NCC強調與事實不合，也感謝立法院於8月29日通過114年度追加預算案，使其能維持基本行政工作並繼續為民眾提供服務。

