快訊

國三貨車撞遊覽車翻覆！土城段南下「下班時間塞爆」、2人輕傷

美中就TikTok達成框架 貝森特：為了轉換所有權

OpenAI董座坦承AI泡沫化 警告有人會賠上鉅款

澳馬外長重申台海穩定重要性 外交部感謝夥伴支持

中央社／ 台北15日電

澳洲外交部長黃英賢、馬來西亞外交部長穆罕默德哈山日前共同重申台海和平穩定重要性，外交部今天表示，感謝國際夥伴持續關注台海及區域和平局勢，共促印太民主、和平與繁榮。

外交部下午發布新聞稿表示，黃英賢（PennyWong）、穆罕默德哈山（Mohamad Hasan）12日在墨爾本共同主持「第七屆馬來西亞─澳洲年度外長會議」（7th Malaysia-Australia Annual Foreign Ministers’Meeting，AFMM）。雙方會後發布聯合聲明，重申台灣海峽和平穩定的重要性，並認知衝突預防（ConflictPrevention）符合兩國共同利益，外交部對此表達誠摯歡迎與高度肯定。

外交部提到，此次會議延續兩國2024年由澳洲總理艾班尼斯（Anthony Albanese）與馬來西亞首相安華（Anwar Ibrahim）於「第二屆澳洲-馬來西亞年度領袖會議」中達成的共識，雙方高層連續第二年發表聯合聲明，支持台海和平穩定。

外交部強調，感謝國際夥伴持續關注台海及區域和平局勢，並以具體行動支持以規則為基礎的國際秩序。政府將持續推動「價值外交」，與理念相近國家攜手合作，共同促進印太地區的民主、和平與繁榮。

澳洲 外交部 馬來西亞

延伸閱讀

南韓外長17日訪中會王毅 討論習近平下月訪韓

羅馬尼亞領空遭俄無人機闖入 外長召見俄大使抗議

南韓外長將訪北京與王毅會晤 料討論習近平出席APEC事宜

AIT指陸曲解二戰文件 外交部：感謝美方重申對台政策立場

相關新聞

AIT「未定論」 國安人士：中共扭曲史實 沒有國家可以決定台灣地位

美國在台協會（ＡＩＴ）指出，包括「開羅宣言」、「波茲坦宣言」及「舊金山和約」等文件均未決定台灣最終政治地位。國安人士指出...

AIT提台灣地位未定 學者：應問美方「台灣最終的政治地位」為何

美國在台協會（AIT）表示，二戰相關文件「並未決定台灣最終的政治地位」。政大外交系教授黃奎博表示，美國自1979年與我斷...

新iPhone順利上市 NCC回應打臉說：去年已修法

國民黨立委王鴻薇今天指國家通訊傳播委員會（NCC）以iPhone恐無法上市「威脅」人事案通過，但人事案未過，iPhone...

台南初選民調／謝龍介狂追！僅差陳亭妃5個百分點、大贏林俊憲

2026縣市長選舉腳步接近，民進黨立委陳亭妃、林俊憲有意角逐黨內初選，國民黨則預計派出台南黨部主委、立委謝龍介。TVBS...

AIT指台灣主權未定 國民黨：二戰文件確認台灣主權歸屬中華民國

美國在台協會（AIT）日前表示，二戰相關文件「並未決定台灣最終的政治地位」。國民黨今重申，台灣主權歸屬中華民國毫無疑義；...

黃國昌被嗆...民眾黨：徐國勇恐嚇人民 綠執政日子恐怕不久了

民進黨秘書長徐國勇今天在民進黨的網路節目批評民眾黨主席黃國昌，憑立委身分拒絕警方傳喚的「日子沒多久啦」。民眾黨秘書長周榆...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。