澳馬外長重申台海穩定重要性 外交部感謝夥伴支持

澳洲外交部長黃英賢、馬來西亞外交部長穆罕默德哈山日前共同重申台海和平穩定重要性，外交部今天表示，感謝國際夥伴持續關注台海及區域和平局勢，共促印太民主、和平與繁榮。

外交部下午發布新聞稿表示，黃英賢（PennyWong）、穆罕默德哈山（Mohamad Hasan）12日在墨爾本共同主持「第七屆馬來西亞─澳洲年度外長會議」（7th Malaysia-Australia Annual Foreign Ministers’Meeting，AFMM）。雙方會後發布聯合聲明，重申台灣海峽和平穩定的重要性，並認知衝突預防（ConflictPrevention）符合兩國共同利益，外交部對此表達誠摯歡迎與高度肯定。

外交部提到，此次會議延續兩國2024年由澳洲總理艾班尼斯（Anthony Albanese）與馬來西亞首相安華（Anwar Ibrahim）於「第二屆澳洲-馬來西亞年度領袖會議」中達成的共識，雙方高層連續第二年發表聯合聲明，支持台海和平穩定。

外交部強調，感謝國際夥伴持續關注台海及區域和平局勢，並以具體行動支持以規則為基礎的國際秩序。政府將持續推動「價值外交」，與理念相近國家攜手合作，共同促進印太地區的民主、和平與繁榮。

商品推薦