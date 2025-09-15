黃國昌被嗆...民眾黨：徐國勇恐嚇人民 綠執政日子恐怕不久了

民進黨秘書長徐國勇今天在民進黨的網路節目批評民眾黨主席黃國昌，憑立委身分拒絕警方傳喚的「日子沒多久啦」。民眾黨秘書長周榆修對此表示，徐國勇身為民進黨秘書長卻恐嚇人民，民進黨執政的日子恐怕才是真的不久，未來也只能再回去擔任政論節目主持人。

民眾黨8月舉辦走讀活動，過程中發生民眾黨主席黃國昌疑似對員警勒脖，警方今傳喚黃國昌到案說明，但黃國昌為到台北地方法院關心民眾黨前主席柯文哲的重開羈押庭，選擇拒絕。徐國勇中午在民進黨網路直播節目「午青LIVE」表示，依照刑事訴訟法規定，各縣市首長負責指揮縣市警察，黃國昌拒絕到案說明，是看不起台北市長蔣萬安；還說，黃國昌身為立委享有保護傘，因此就連檢察官都不能拘提，但民眾黨確定實施兩年條款，亦即下個會期就不再是立委，「你能拒絕警察、拒絕檢察官傳訊的日子沒多久啦」。

針對徐國勇的說法，周榆修稍早透過文字回應，徐國勇身為執政黨秘書長，竟然恐嚇人民「日子不久了」，如果繼續這樣發言，恐怕民進黨執政的日子才是真的是不久，徐國勇也只能繼續回去擔任政論節目主持人。

周榆修也反嗆，如果真的要講特權，民眾黨恐怕還比不上民進黨，享有所謂國家機器的特權，麻煩徐國勇也用同樣的標準，公開呼籲黨內派系新潮流要角吳乃仁，「早日把欠台糖超過8000萬的欠款，早一點還給國家。」

