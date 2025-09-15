快訊

【重磅快評】去總統府報告黨務 徐國勇不演了？

聯合報／ 主筆室
民進黨秘書長徐國勇今天首度主持民進黨直播節目「午青LIVE」。圖／民進黨提供
民進黨秘書長徐國勇今天首度主持民進黨直播節目，立刻抓到流量密碼。對於民眾黨主席黃國昌質疑，府院黨高層一條龍攻擊民眾黨前主席柯文哲，徐國勇怒嗆「有病就要看醫生」，他還義正辭嚴說，民進黨主席是總統，他當然可進總統府跟賴總統報告黨務，「每個黨都是這樣子」。徐國勇的發言再次證明黨國一體，總統府宛如民進黨凱道分部。

黃國昌日前質疑，柯文哲交保裁定後，民進黨與行政院高層當晚就進入總統府開會，同日晚間北檢就聲明抗告，當晚上8時40分，總統府又發新聞稿罵柯文哲，「一條龍的操作，非常清楚看得出來背後是誰的意志」；他並點名質疑，徐國勇、行政院長卓榮泰當天有沒有去總統府、討論了什麼，應該清楚交代。

徐國勇今天反嗆黃國昌「胡說八道、有病就要看醫生」，民眾黨生了很大的病，叫做「貪汙病」。他還說，賴總統只有周三會到中央黨部主持中常會，其他時間就是在總統府和官邸，如果要跟主席報告事情就是到府或官邸，過去國民黨或任何一個政黨都是這樣。

雖然賴總統強調，「行政干預司法的時代已經過去了」，但柯案屢屢讓外界質疑政治力介入。柯文哲交保後，執政黨和司法的一言一行都會收到關注，特別是府院黨密商，一定會被放大鏡檢視，徐國勇就算只是報告單純黨務，但「地點不對、身分不宜、主題不明」，當然會讓人質疑此地無銀三百兩。徐國勇間接證明進府報告黨務，卻避談報告了什麼內容，果然是「名嘴級律師」。

徐國勇聲稱「總統是黨主席，當然可以在總統府報告黨務」，看似理所當然，實則是邏輯詭辯。總統固然可以兼任黨主席，但總統府是元首辦公機構，職權屬於中立的國家公器，不應涉及政黨運作；若黨務可以名正言順進入總統府，總統府恐成民進黨分部，國家資源與政黨運作毫無界線可言。國民黨過去被質疑黨國一體，民進黨如今是「青出於藍而勝於藍」。

徐國勇是民進黨秘書長，不是政府官員，黨工出入總統府應屬例外狀況，徐國勇卻視為理所當然；當執政黨秘書長可以自由出入總統府、與總統閉門討論黨務，無紀錄、無監督，社會如何確認沒有濫用公權力？如何確保總統不是利用國家資源進行黨務決策？徐國勇不演了，民團卻不敢抗議「黨政不分、黑箱政治」？

事實上，從蔡政府到賴政府，黨政不分已成常態，前總統蔡英文多次在官邸喬派系事務，賴清德更是「蔡規賴隨」，總統府、官邸彷彿是民進黨版喬家大院，比國民黨有過之而無不及。台灣民主轉型多年，民進黨過去致力打破黨國威權，徐國勇如今卻公然援引「國民黨也是這樣」來當護身符，再度證明「綠能你不能」的雙重標準。

總統府 徐國勇 民進黨

民進黨秘書長徐國勇今天在民進黨的網路節目批評民眾黨主席黃國昌，憑立委身分拒絕警方傳喚的「日子沒多久啦」。民眾黨秘書長周榆...

民進黨秘書長徐國勇今天首度主持民進黨直播節目，立刻抓到流量密碼。對於民眾黨主席黃國昌質疑，府院黨高層一條龍攻擊民眾黨前主...

民眾黨主席黃國昌日前號召群眾「走讀」與警方爆發衝突，台北市警局依「集會遊行法」通知他到案說明遭拒，全案將函送台北地檢偵辦...

距離2026還有一年多，藍白合議題持續熱議，不過民進黨2026布局也正緊鑼密鼓進行中。前立委高嘉瑜今主持網路節目，被網友...

美國總統川普上台後，面對共和黨可能在明年期中選舉失去優勢，他沒有像台灣一樣啟動大罷免，而是選擇「選區重劃」、重劃國會選區地圖，企圖在支持共和黨的「紅州」擠出更多共和黨籍的聯邦眾議員席次，不過支持民主黨的「藍州」也計畫反擊。美國正悄悄爆發國會之亂。

美國對等關稅衝擊持續發酵，啟思民本基金會最新民調顯示，七成六民眾對關稅調降沒信心，立法院副院長江啟臣批評，基層反映也是如...

