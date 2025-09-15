【重磅快評】去總統府報告黨務 徐國勇不演了？

民進黨秘書長徐國勇今天首度主持民進黨直播節目，立刻抓到流量密碼。對於民眾黨主席黃國昌質疑，府院黨高層一條龍攻擊民眾黨前主席柯文哲，徐國勇怒嗆「有病就要看醫生」，他還義正辭嚴說，民進黨主席是總統，他當然可進總統府跟賴總統報告黨務，「每個黨都是這樣子」。徐國勇的發言再次證明黨國一體，總統府宛如民進黨凱道分部。

黃國昌日前質疑，柯文哲交保裁定後，民進黨與行政院高層當晚就進入總統府開會，同日晚間北檢就聲明抗告，當晚上8時40分，總統府又發新聞稿罵柯文哲，「一條龍的操作，非常清楚看得出來背後是誰的意志」；他並點名質疑，徐國勇、行政院長卓榮泰當天有沒有去總統府、討論了什麼，應該清楚交代。

徐國勇今天反嗆黃國昌「胡說八道、有病就要看醫生」，民眾黨生了很大的病，叫做「貪汙病」。他還說，賴總統只有周三會到中央黨部主持中常會，其他時間就是在總統府和官邸，如果要跟主席報告事情就是到府或官邸，過去國民黨或任何一個政黨都是這樣。

雖然賴總統強調，「行政干預司法的時代已經過去了」，但柯案屢屢讓外界質疑政治力介入。柯文哲交保後，執政黨和司法的一言一行都會收到關注，特別是府院黨密商，一定會被放大鏡檢視，徐國勇就算只是報告單純黨務，但「地點不對、身分不宜、主題不明」，當然會讓人質疑此地無銀三百兩。徐國勇間接證明進府報告黨務，卻避談報告了什麼內容，果然是「名嘴級律師」。

徐國勇聲稱「總統是黨主席，當然可以在總統府報告黨務」，看似理所當然，實則是邏輯詭辯。總統固然可以兼任黨主席，但總統府是元首辦公機構，職權屬於中立的國家公器，不應涉及政黨運作；若黨務可以名正言順進入總統府，總統府恐成民進黨分部，國家資源與政黨運作毫無界線可言。國民黨過去被質疑黨國一體，民進黨如今是「青出於藍而勝於藍」。

徐國勇是民進黨秘書長，不是政府官員，黨工出入總統府應屬例外狀況，徐國勇卻視為理所當然；當執政黨秘書長可以自由出入總統府、與總統閉門討論黨務，無紀錄、無監督，社會如何確認沒有濫用公權力？如何確保總統不是利用國家資源進行黨務決策？徐國勇不演了，民團卻不敢抗議「黨政不分、黑箱政治」？

事實上，從蔡政府到賴政府，黨政不分已成常態，前總統蔡英文多次在官邸喬派系事務，賴清德更是「蔡規賴隨」，總統府、官邸彷彿是民進黨版喬家大院，比國民黨有過之而無不及。台灣民主轉型多年，民進黨過去致力打破黨國威權，徐國勇如今卻公然援引「國民黨也是這樣」來當護身符，再度證明「綠能你不能」的雙重標準。

